Καλλιθέα: Μεθυσμένος οδηγός έσπειρε τον πανικό – Το αυτοκίνητό του προσέκρουσε σε σταθμευμένα οχήματα και τζαμαρία μαγαζιού

Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό αστυνομία ΕΛΑΣ

Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Παρασκευής (10/11) στην Καλλιθέα, όταν ένας οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του, με αποτέλεσμα αυτό να προσκρούσει σε σταθμευμένα οχήματα, αλλά και σε τζαμαρία καταστήματος.

Το τροχαίο συνέβη στις 22:00, στη συμβολή της Λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου με την οδό Ιατρίδου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 42χρονος από το Καζακστάν έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του, το οποίο έπεσε διαδοχικά σε δύο σταθμευμένα οχήματα, σε τραπεζοκαθίσματα και στην τζαμαρία καταστήματος, χωρίς ευτυχώς να προκληθούν τραυματισμοί παρά μόνο υλικές ζημιές.

Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της Τροχαίας, οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψη του οδηγού, για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια μέθης καθώς κατελήφθη με μετρήσεις αλκοόλ 0,70 και 0,75 mg/l, πολύ πιο πάνω δηλαδή από τα όρια του πλημμελήματος.

