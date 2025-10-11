Γυναικοκτονία στην Πάτρα: «Οι γυναίκες να βρίσκουν το θάρρος να μιλάνε» – Συγκλονίζει η αδελφή της Γαρυφαλλιάς που σκότωσε ο πρώην σύντροφός της

Μήνυμα στις γυναίκες έστειλε η αδελφή της Γαρυφαλλιάς, η οποία έπεσε νεκρή από τα χτυπήματα του πρώην συντρόφου της, τον Νοέμβριο του 2024, στην Πάτρα.

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αμαλιάδας έκρινε ένοχο τον 50χρονο δράστη για θανατηφόρα σκοπούμενη σωματική βλάβη, επιβάλλοντάς του ποινή κάθειρξης 18 ετών χωρίς ελαφρυντικά.

«Θέλω να δώσω το μήνυμα, ειδικά στις γυναίκες, ότι πρέπει να μιλάνε, πρέπει να βρίσκουν το θάρρος να μιλάνε, η ζωή είναι δική τους, το σώμα τους είναι δικό τους, και κανένας δεν μπορεί να τους πει ή να τους επιβάλλει να κάνουν κάτι, το οποίο οι ίδιες πιστεύουν και νιώθουν ότι δεν είναι σωστό», δήλωσε η αδελφή της Γαρυφαλλιάς στην ΕΡΤ.

Σχετικά με την απόφαση του δικαστηρίου τόνισε ότι «νιώθουμε δικαιωμένοι, όχι ανακουφισμένοι, καμία ποινή δεν μπορεί να μας φέρει πίσω την Γαρυφαλλιά. Αυτή η απόφαση όμως δείχνει ότι η κοινωνία αρχίζει και ακούει, ακούει ότι η ζωή μίας γυναίκας έχει αξία. Ότι η βία δεν μπορεί να δικαιολογείται».

Η υπόθεση της δολοφονίας της Γαρυφαλλιάς, ακόμη μια γυναικοκτονία που συγκλόνισε το πανελλήνιο, θα επανεξεταστεί σε δεύτερο βαθμό.