Γυναικοκτονία στην Πάτρα: Νέες φωτογραφίες-ντοκουμέντα από τον άγριο ξυλοδαρμό της 41χρονης Γαρυφαλλιάς – Πέθανε λίγες μέρες αργότερα

Enikos Newsroom

κοινωνία

ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΑΤΡΑ

Σχεδόν ένας χρόνος έχει περάσει από τη γυναικοκτονία στην Πάτρα με θύμα έπειτα από άγριο ξυλοδαρμό την 41χρονη Γαρυφαλλιά και θύτη τον 50χρονο σύζυγό της.

Θρήνος στην Πάτρα: Πέθανε η 41χρονη Γαρυφαλλιά που είχε ξυλοκοπηθεί άγρια από τον πρώην σύντροφό της

Λίγο πριν η υπόθεση εκδικαστεί στην αίθουσα του δικαστηρίου, φωτογραφίες – ντοκουμέντα από τον άγριο ξυλοδαρμό της γυναίκας έρχονται στην δημοσιότητα, ρίχνοντας ακόμη περισσότερο φως στην υπόθεση και καταρρίπτοντας τους ισχυρισμούς του δράστη, που παραμένει έγκλειστος στις φυλακές Κορυδαλλού, ότι δεν είχε ασκήσει βία επάνω της.

Άγρια χτυπήματα

Στο οπτικό υλικό που δημοσιεύει το MEGA, φαίνεται αρχικά ο κατηγορούμενος να χτυπάει στο κεφάλι την 41χρονη. Στη συνέχεια την κλωτσάει στη μέση και αμέσως μετά φαίνεται να την έχει πιάσει από τα μαλλιά, ενώ στο τέλος στέκεται από πάνω της όσο εκείνη ψυχορραγούσε. Μάλιστα, όλα συνέβησαν δίπλα σε ένα όπως φαίνεται σταθμευμένο λεωφορείο.

Υπενθυμίζεται ότι η επίθεση σημειώθηκε σε πάρκινγκ ξενοδοχείου της Πάτρας. Σύμφωνα με το MEGA, o κατηγορούμενος είχε στήσει καρτέρι θανάτου και της επιτέθηκε με πρωτοφανή και ασυγκράτητη αγριότητα.

Αυτές οι σκληρές εικόνες έρχονται σε αντιδιαστολή με όσα δήλωνε ο πρώην σύζυγος της άτυχης Γαρυφαλλιάς, μετά τη σύλληψή του. «Δεν την χτύπησα με γροθιά και κλωτσιά. Δεν το αποδέχομαι αυτό. Την συνάντησα και τσακωθήκαμε. Κάποια στιγμή την έσπρωξα και έπεσε κάτω», είχε ισχυριστεί τον Νοέμβριο του 2024.

Ενώ η άτυχη Γαρυφαλλιά έδινε άνιση μάχη στην εντατική, ο 50χρονος επέμενε πως δεν την χτύπησε και δεν ήθελε να της κάνει κακό.

Το βράδυ της 3ης Νοεμβρίου 2025, ο κατηγορούμενος είδε τη γυναίκα που ορκιζόταν ότι αγαπούσε, να καταρρέει μπροστά του, από τα δικά του χτυπήματα. Στο νοσοκομείο που την μετέφερε, είπε το πρώτο ψέμα για να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Υποστήριξε πως την βρήκε τραυματισμένη και ευαισθητοποιήθηκε.

«Τσακωθήκαμε για ασήμαντη αφορμή και με ενημέρωσε ότι θα φύγει από το σπίτι και θα πάει στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο. Πήγα να την βρω, χωρίς να έχω στο μυαλό μου ότι θα τσακωθούμε. Μου επιτέθηκε πρώτη και την έσπρωξα» είπε αργότερα.

Η Γαρυφαλλιά ήταν αδύνατον να αποφύγει τον κατηγορούμενο. Της είχε στήσει καρτέρι και όταν κάποια στιγμή βγήκε από το ξενοδοχείο, έπεσε στα χέρια του.

«Θα συνεχίσει η καρδούλα της να χτυπάει κάπου αλλού»

Εννιά μέρες μετά την επίθεση, η Γαρυφαλλιά που είχε μεταφερθεί από την Πάτρα στο ΚΑΤ της Αθήνας, υπέκυψε στα τραύματα που της προκάλεσε ο 50χρονος. Η οικογένεια μέσα στον πόνο της, πήρε την απόφαση να προχωρήσει σε δωρεά των οργάνων της, για να σωθούν ζωές.

«Τουλάχιστον έτσι πιστεύουμε ότι δεν έφυγε άδικα κι ότι θα βοηθήσει κι άλλους συνανθρώπους μας. Μένουμε σε αυτό ότι η Γαρυφαλλίτσα μας έφυγε από κοντά μας. Τουλάχιστον θα συνεχίσει η καρδούλα της να χτυπάει κάπου αλλού κι έτσι νιώθουμε ότι δεν έχει φύγει άδικα.

Μάλιστα, η οικογένεια της 41χρονης είχε κάνει σχετική ανακοίνωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε ότι η Γαρυφαλλιά μας έχασε την δύσκολη και γενναία μάχη που έδινε από τα ξημερώματα της προηγούμενης Δευτέρας καθώς ενημερωθήκαμε ότι έχει επέλθει ο εγκεφαλικός της θάνατος.

Θα θέλαμε να εκφράσουμε την ειλικρινή μας ευγνωμοσύνη προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου ΚΑΤ και του Αγίου Ανδρέα που κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια σε αυτή την άνιση μάχη που έδινε η κόρη και αδερφή μας..

Στην πιο δύσκολη και σκληρή στιγμή μας, αποφασίσαμε να τιμήσουμε τη μνήμη της Γαρυφαλλιτσας μας προσφέροντας τη δυνατότητα για ζωή σε άλλους συνανθρώπους μας μέσω της δωρεάς των οργάνων της.

Η αδελφή της Γαρυφαλλιάς είναι σίγουρη, όπως λέει, πως αν όλοι εκείνοι που είχαν δει την κακοποίηση και με παθητικότητα προσποιούνταν ότι δεν ήξεραν τα όσα περνούσε η Γαρυφαλλιά, μένοντας απαθείς, αδιάφοροι και απλοί παρατηρητές, είχαν μιλήσει έγκαιρα σήμερα η αδερφή της, θα ζούσε.

«Είναι αυτό που ακούς και λες “μα καλά, δεν μιλούσε; Μα, καλά δεν άκουσε κάποιος να πει κάτι; Δεν είδε κάποιος;” και ξαφνικά έρχεσαι και το ζεις κι ακούς τόσα πράγματα που δεν ξέρεις αν πραγματικά τα ζεις εσύ ή απλά έρχονται γύρω σου. Είναι αδιανόητο αυτό που ζούμε αυτή τη στιγμή», λέει χαρακτηριστικά η αδελφή της και προσθέτει αναφερόμενη στον πρώην γαμπρό της: «Όπως έλεγε την αγαπούσε… Μας έλεγε “θα την παντρευτώ”, ότι ήταν καλά μαζί, ότι περνούσαν πολύ καλά, ότι “βρήκα τον άνθρωπό μου”. Αυτό.. βρήκε τον άνθρωπό του και τον σκότωσε.

Η Γαρυφαλλιά, εγκλωβισμένη από κάποιο σημείο και μετά σε μια σειρά από αδιέξοδα δεν ζήτησε βοήθεια από κανέναν. Μόνη και φοβισμένη, σε ένα σπίτι που για την ίδια όπως φαίνεται, είχε εξελιχθεί σε κολαστήριο.

«Σαν να είχε δύο πρόσωπα»

Ελάχιστοι γνώριζαν πως ο 50χρονος σήμερα κατηγορούμενος είχε κατηγορηθεί για επιθέσεις και ξυλοδαρμούς από την πρώην σύντροφό του. Όταν χώρισαν μάλιστα, υποχρεώθηκε να βλέπει το παιδί, πάντα μπροστά σε τρίτους.

«Δυστυχώς δεν ήξερα την κοπέλα για να την προειδοποιήσω. Ο δράστης έδειχνε άλλο πρόσωπο. Μια ήταν καλά και φερόταν καλά, αλλά τα επεισόδια επαναλαμβάνονταν. Σαν να είχε δύο πρόσωπα. Έχω περάσει πολύ δύσκολα», δήλωσε η πρώην σύντροφος του δράστη.

Ο κατηγορούμενος έκανε σχέση με τη Γαρυφαλλιά, με τους καβγάδες και τα σοβαρά επεισόδια να πληθαίνουν στο πέρασμα του χρόνου. «Της έδινε χαστούκια και μπουνιές στο πρόσωπο. Κι η Γαρυφαλλιά, όμως, δεν έδειχνε πρόθεση να μιλήσει, να βοηθήσει τον εαυτό της…», είχε δηλώσει μια γειτόνισσα της άτυχης 41χρονης.

Οι χειρότεροι φόβοι επιβεβαιώθηκαν και το όνομα της Γαρυφαλλιάς προστέθηκε στη μαύρη λίστα γυναικών που έχασαν τη ζωή τους από τα χέρια του κακοποιητή τους.

