Terror: Το παγκόσμιο θρίλερ έρχεται με γυναίκα δικαστή στο νέο θέατρο ΦΙΛΙΠ

Το δυνατό δικαστικό θρίλερ του Φέρντιναντ φον Σίραχ, που έχει συγκλονίσει κοινό και κριτικούς σε περισσότερες από εβδομήντα σκηνές της Ευρώπης και της Αμερικής, παρουσιάζεται στο ολοκαίνουριο θέατρο ΦΙΛΙΠ, σε σκηνοθεσία Γιώργου Οικονόμου, μετάφραση Ευαγγελίας Α. Νάνου και διασκευή Μιρέλλας Παπαοικονόμου.

Μετά την τεράστια επιτυχία του σε διεθνές επίπεδο και την κινηματογραφική του μεταφορά, το «TERROR» έρχεται να θέσει στο κοινό το ακόλουθο ηθικό δίλημμα:

Μπορεί να θυσιαστεί μια μικρότερη ομάδα αθώων ανθρώπων προκειμένου να σωθούν πολύ περισσότεροι;

Ή αλλιώς: τι είναι πιο σημαντικό – η προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και του απαραβίαστου της ζωής του καθενός, ή η σωτηρία του μεγαλύτερου αριθμού ανθρώπων;

Έτσι, ο θεατής δεν παίρνει απλώς θέση σε μια δίκη· παίρνει θέση ανάμεσα σε δύο διαφορετικές φιλοσοφίες της ζωής και της δικαιοσύνης.

Αυτή τη φορά πρόεδρος του δικαστηρίου η ‘Ιντρα Κέιν.

Το «Terror» δεν είναι απλώς μια θεατρική παράσταση. Είναι μια ζωντανή δημοκρατική εμπειρία, όπου κάθε θεατής καλείται να σταθεί απέναντι στο πιο κρίσιμο ηθικό δίλημμα της εποχής μας.

To έργο

26 Μαΐου, λίγο μετά τις οχτώ το απόγευμα. Ένα αεροπλάνο της Lufthansa με 164 επιβάτες βρίσκεται υπό καθεστώς ομηρίας. Ο τρομοκράτης δίνει εντολή να πέσει πάνω στο κατάμεστο Allianz Arena του Μονάχου, όπου 70.000 φίλαθλοι παρακολουθούν τον αγώνα Γερμανίας – Αγγλίας.

Δύο μαχητικά αεροσκάφη ακολουθούν. Ο νόμος απαγορεύει ρητά την κατάρριψη. Η συνέχεια διαδραματίζεται στη δικαστική αίθουσα.

Εκεί όπου οι θεατές –ως ένορκοι– καλούνται να αποφασίσουν: Αθώος ή Ένοχος;

Τα διλήμματα του έργου

Ποιος έδωσε το δικαίωμα σε έναν απλό εκπρόσωπο του κράτους να σκοτώσει τους λίγους για να σωθούν οι πολλοί;

Διαθέτει το δικαστήριο τα κατάλληλα νομικά εργαλεία για να μπορέσει να κρίνει δίκαια αυτή τη συνειδητή απόφαση;

Ποιος κώδικας τιμής και ποια αίσθηση δικαιοσύνης όπλισαν το χέρι του;

Ποιος αποφασίζει ότι το «μη χείρον βέλτιστον» αποτελεί το μέτρο της ηθικής μας; Τι είναι δίκαιο και τι άδικο; Ήρωας ή δολοφόνος;

Οι αριθμοί, οι υπολογισμοί και οι συσχετισμοί συγκρούονται με το ίδιο το μέτρο της ανθρώπινης συνείδησης, μετατρέποντας τη θεατρική σκηνή σε μια αίθουσα εσωτερικής αλλά και κοινωνικής κρίσης.

Παίζουν οι ηθοποιοί

Ίντρα Κέιν – Πρόεδρος

Θεοδώρα Σιάρκου – Εισαγγελέας

Δημήτρης Λιόλιος – Συνήγορος Υπεράσπισης

Χρήστος Παπαδόπουλος – Κατηγορούμενος

Βασίλης Μπατσακούτσας – Μάρτυρας Υπεράσπισης

Μαρία Νεφέλη Δούκα – Μάρτυρας Κατηγορίας

Καλλιτεχνική Διεύθυνση : Χρήστος Τριπόδης

Πληροφορίες παράστασης

Ημέρες & Ώρες: Δευτέρα 20:30 & Τρίτη 21:15, από 13 Οκτωβρίου 2025 έως 13 Ιανουαρίου 2026

Θέατρο ΦΙΛΙΠ

Θάσου 11 & Δροσοπούλου, Κυψέλη