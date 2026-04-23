Νίκος Αποστολόπουλος: «Πρέπει να κάνω μία εγχείρηση – Τους είπα ότι δεν δέχομαι το τιτάνιο και θέλω να μου βάλουν πλάκες χρυσού»

Στο πρόβλημα που περνάει με την υγεία του αναφέρθηκε ο Νίκος Αποστολόπουλος, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην «Super Κατερίνα». Επιπλέον, ο επιτυχημένος σχεδιαστής μίλησε για την πρόθεσή του να περνάει πολύ χρόνο στο εξωτερικό, προκειμένου να γυρίσει τη Γη.

Μιλώντας για το θέμα που αντιμετωπίζει με την υγεία του, ο Νίκος Αποστολόπουλος εξήγησε ότι: «Έχω ένα πρόβλημα στο γόνατό μου, στον μηνίσκο. Έχω μία δυσκολία και πρέπει να κάνω μία εγχείρηση, να μου βάλουν τιτάνιο. Αλλά τους είπα ότι δεν δέχομαι το τιτάνιο και θέλω να μου βάλουν πλάκες χρυσού».

Ακόμα, ο καταξιωμένος σχεδιαστής εξομολογήθηκε στη συνέντευξή του πως: «Έτσι και αλλιώς, όπως έχουν γίνει τα πράγματα, θέλω αρκετά σύντομα να φύγω από την Ελλάδα. Όχι για πάντα, αλλά να περνάω πολύ καιρό στο εξωτερικό. Θέλω να τα πουλήσω όλα και να τελειώνω. Θα πουλήσω και το όνομά μου. Ψάχνω τώρα να πουλήσω και το όνομά μου. Να τα κάνω μία πιστωτική κάρτα και να γυρνάω τη Γη».