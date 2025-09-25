Λαμία: Kαρέ καρέ η διάρρηξη σε σπίτι – Έφυγαν με το συρτάρι κομοδίνου

Συμμορία Ρομά διέρρηξε σπίτι στον Συνοικισμό Ευρυτάνων στην Λαμία, όπως καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας το βράδυ της Τετάρτης 24 Σεπτεμβρίου 2025, ενώ αποπειράθηκε να εισέλθει σε ακόμα ένα σπίτι. Η αστυνομία ερευνά την υπόθεση ενώ η λεία των διαρρηκτών ήταν λίγα χρήματα.

Όπως αναφέρει πηγή στο LamiaReport περίπου στις 21:30 το βράδυ αντιλήφθηκε ένα αυτοκίνητο να είναι παρκαρισμένο πλησίον του σπιτιού του στον ανωτέρω συνοικισμό με αναμμένη τη μηχανή και μέσα σε αυτό ήταν δύο εύσωμοι Ρομά.

Ξαφνικά είδε έναν ακόμη που με την κουκούλα της ζακέτας του είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του, να φεύγει τρέχοντας από διπλανή μονοκατοικία όπου διαμένει ένα ηλικιωμένο ζευγάρι. Αμέσως, έσπευσε να πάει να δει τι συμβαίνει και ίσως αυτό εμπόδισε και το τέταρτο μέλος της «παρέας» να ολοκληρώσει τη διάρρηξη.

Έφυγαν με το συρτάρι του κομοδίνου

Δυστυχώς, όμως για τον ίδιο, οι δράστες είχαν ήδη εισέλθει στο σπίτι των γονέων του. Την ώρα που οι ηλικιωμένοι άνθρωποι έβλεπαν τηλεόραση στο σαλόνι μέσα σε 10 λεπτά είχαν ανακατέψει τα πράγματα στο υπνοδωμάτιο από το οποίο έφυγαν με το συρτάρι του κομοδίνου. Η λεία τους ήταν λίγα χρήματα 30-40 ευρώ σε ψιλά, αν και δεν αποκλείεται να έχουν αφαιρέσει και κάτι άλλο.

Στο βίντεο που εξασφάλισε το LamiaReport φαίνονται οι συντονισμένες ενέργειες της ομάδας που μπήκε στο σπίτι από παράθυρο, ενώ ακούγεται και το σφύριγμα του τσιλιαδόρου με το οποίο ειδοποίησε να αποχωρήσουν οι άμεσοι δράστες της διάρρηξης. Φαίνεται επίσης και το αυτοκίνητο των δραστών να απομακρύνεται με ταχύτητα από το σημείο.