Λαμία: Kαρέ καρέ η διάρρηξη σε σπίτι – Έφυγαν με το συρτάρι κομοδίνου

Αντωνία Ρηγάτου

κοινωνία

ΔΙΑΡΡΗΚΤΕΣ

Συμμορία Ρομά διέρρηξε σπίτι στον Συνοικισμό Ευρυτάνων στην Λαμία, όπως καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας το βράδυ της Τετάρτης 24 Σεπτεμβρίου 2025, ενώ αποπειράθηκε να εισέλθει σε ακόμα ένα σπίτι. Η αστυνομία ερευνά την υπόθεση ενώ η λεία των διαρρηκτών ήταν λίγα χρήματα.

Όπως αναφέρει πηγή στο LamiaReport περίπου στις 21:30 το βράδυ αντιλήφθηκε ένα αυτοκίνητο να είναι παρκαρισμένο πλησίον του σπιτιού του στον ανωτέρω συνοικισμό με αναμμένη τη μηχανή και μέσα σε αυτό ήταν δύο εύσωμοι Ρομά.

Ξαφνικά είδε έναν ακόμη που με την κουκούλα της ζακέτας του είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του, να φεύγει τρέχοντας από διπλανή μονοκατοικία όπου διαμένει ένα ηλικιωμένο ζευγάρι. Αμέσως, έσπευσε να πάει να δει τι συμβαίνει και ίσως αυτό εμπόδισε και το τέταρτο μέλος της «παρέας» να ολοκληρώσει τη διάρρηξη.

Έφυγαν με το συρτάρι του κομοδίνου

Δυστυχώς, όμως για τον ίδιο, οι δράστες είχαν ήδη εισέλθει στο σπίτι των γονέων του. Την ώρα που οι ηλικιωμένοι άνθρωποι έβλεπαν τηλεόραση στο σαλόνι μέσα σε 10 λεπτά είχαν ανακατέψει τα πράγματα στο υπνοδωμάτιο από το οποίο έφυγαν με το συρτάρι του κομοδίνου. Η λεία τους ήταν λίγα χρήματα 30-40 ευρώ σε ψιλά, αν και δεν αποκλείεται να έχουν αφαιρέσει και κάτι άλλο.

Στο βίντεο που εξασφάλισε το LamiaReport φαίνονται οι συντονισμένες ενέργειες της ομάδας που μπήκε στο σπίτι από παράθυρο, ενώ ακούγεται και το σφύριγμα του τσιλιαδόρου με το οποίο ειδοποίησε να αποχωρήσουν οι άμεσοι δράστες της διάρρηξης. Φαίνεται επίσης και το αυτοκίνητο των δραστών να απομακρύνεται με ταχύτητα από το σημείο.

@lamiareport.gr Η κάμερα “έπιασε” τους κλέφτες να μπουκάρουν σε σπίτι! #lamiareport #lr #fyp #news #lamia ♬ I am sneaking into you Pink Panther Parody – moshimo sound design

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Έχετε κατάθλιψη και άγχος; Ποιον σύντροφο είναι πιθανό να παντρευτείτε, σύμφωνα με έρευνα

Ολοκληρώθηκε η ετήσια εκδήλωση του δικτύου Green Pharmacy Ομίλου ΠΡΟΣΥΦΑΠΕ

Airbnb: Νέες διευκρινίσεις για τις προδιαγραφές βραχυχρόνιας μίσθωσης από 1η Οκτωβρίου

Ειδικό επίδομα στέγασης από τη ΔΥΠΑ: Παρατείνεται η προθεσμία για τις αιτήσεις – Ποιους αφορά

Giles Gorey: Τα τελευταία λόγια ενός θύματος βασανιστηρίων που έμειναν στην ιστορία – «Περισσότερο βάρος»

Σπαζοκεφαλιά: Βρες τον αστερία στην εικόνα σε 5 δευτερόλεπτα
περισσότερα
21:08 , Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

Σέρρες: 36χρονος έκλεψε 5 δοχεία λάδι και χρήματα από εκκλησία

Δικογραφία σχηματίστηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών σε βάρος ...
21:01 , Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

Χανιά: 4χρονο παιδί τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο – Φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις

Ένα παιδάκι 4 ετών τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο που σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (25/9) ...
20:33 , Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

Από πυλώνα ηλεκτροδότησης ξεκίνησε η μεγάλη φωτιά στην Κερατέα – Τι αναφέρει το πόρισμα της Πυροσβεστικής 

Από πυλώνα ηλεκτροδότησης ξεκίνησε η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στην Κερατέα τον Αύγουστο, και σ...
20:25 , Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

Τέμπη: Οι Δικηγορικοί Σύλλογοι Ελλάδας ζητούν να εξεταστεί το αίτημα της εκταφής της σορού του γιου του Πάνου Ρούτσι

Να εξετάσουν το ζήτημα της εκταφής της σορού του γιου του Πάνου Ρούτσι και να αποφανθούν επ’ α...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος