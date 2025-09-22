Λαμία: Καταδικάστηκε 44χρονος που μαχαίρωσε φίλο του για τα μάτια μιας γυναίκας

Αντωνία Ρηγάτου

κοινωνία

αστυνομία περιπολικό ελας

Ο 44χρονος από τη Μαλεσίνα καταδικάστηκε από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λαμίας , σήμερα 22/9,  σε 23 μήνες φυλάκιση για επικίνδυνη σωματική βλάβη και οπλοχρησία, με την ποινή να έχει τριετή αναστολή. Το περιστατικό αφορούσε μαχαίρωμα πάνω από το στήθος ενός 46χρονου φίλου τον Αύγουστο του 2021 για τα μάτια μιας γυναίκας.

Το επεισόδιο

Σύμφωνα με τον κατηγορούμενο, το επεισόδιο που έλαβε χώρα νωρίς το βράδυ της 9ης Αυγούστου, το είχε ξεκινήσει ο φίλος του, όταν άρχισε να χτυπά μια κοινή τους φίλη κι εκείνος μπήκε στη μέση να την υπερασπιστεί. Τότε 46χρονος του επιτέθηκε με τσεκούρι και εκείνος αμύνθηκε, όπως υποστήριξε, χτυπώντας τον με το ίδιο όπλο αν και από τη διαδικασία αποδείχτηκε ότι το θύμα χτυπήθηκε από μαχαίρι.

Πληροφορίες του lamiareport.gr αναφέρουν πως o 46χρονος είχε διακομιστεί με ιδία μέσα στο Κέντρο Υγείας Αταλάντης και εν συνεχεία με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Λαμίας. Ο κατηγορούμενος είχε συλληφθεί και στη συνέχεια είχε παραγγελθεί η μεταφορά του στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «Δρομοκαΐτειο» για νοσηλεία, καθώς αντιμετώπιζε προβλήματα με την ψυχική του υγεία.

17:39 , Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025

Χειροπέδες σε 56χρονο και 55χρονο που έριχναν στερεά απόβλητα από φορτηγό σε περιοχή της Ελευσίνας

Από το Τμήμα Περιβαλλοντικής Προστασίας συνελήφθησαν μεσημβρινές ώρες της Πέμπτης 18 Σεπτεμβρί...
17:05 , Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025

Επιχείρηση διάσωσης 66 μεταναστών νότια της Γαύδου  

Επιχείρηση διάσωσης 66 αλλοδαπών που επέβαιναν σε λέμβο πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό το...
16:47 , Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025

Τέμπη: Αυτό είναι το αίτημα που κατέθεσαν συγγενείς θυμάτων στον Άρειο Πάγο να ανοίξει ξανά η υπόθεση

Στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου προσέφυγαν σήμερα οι συγγενείς 80 θυμάτων της σιδηροδρομικής ...
16:39 , Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025

Αττική: Αίσιο τέλος στην υπόθεση εξαφάνισης 15χρονου

Αίσιο τέλος είχε η εξαφάνιση του Σεκαντάρι  Αράς. Ο 15χρονος αφγανικής καταγωγής, εντοπίστηκε ...
