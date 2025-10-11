Γάζα: Γενική επιστράτευση κήρυξε η Χαμάς, επικαλούμενη λόγους ασφαλείας – Στις 500.000 οι Παλαιστίνιοι που έχουν επιστρέψει στο βόρειο τμήμα του θύλακα

Η Πολιτική Άμυνα της Λωρίδας της Γάζας ανακοίνωσε πως περισσότεροι από 500.000 άνθρωποι επέστρεψαν στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα μετά την εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός με το Ισραήλ, ενώ η Χαμάς επιστράτευσε 7000 άνδρες και τους αναπτύσσει στην Λωρίδα, επικαλούμενη λόγους ασφάλειας και εκκαθάρισης από τους «προδότες, συνεργάτες των Ισραηλινών».

Περισσότεροι από 500.000 άνθρωποι (…) έφθασαν στη Γάζα από χθες έως τώρα», δήλωσε ο Μαχμούντ Μπασάλ, ο εκπρόσωπος Τύπου αυτής της οργάνωσης διάσωσης που υπάγεται στην παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς.

Ένας αξιωματούχος της Χαμάς στο εξωτερικό αρνήθηκε να σχολιάσει άμεσα τις αναφορές για την ανάπτυξη της ασφάλειας, αλλά δήλωσε στο BBC: “Δεν μπορούμε να αφήσουμε τη Γάζα στο έλεος των κλεφτών και των πολιτοφυλακών που υποστηρίζονται από την ισραηλινή κατοχή. Τα όπλα μας είναι νόμιμα, υπάρχουν για να αντιστέκονται στην κατοχή και θα παραμείνουν όσο συνεχίζεται η κατοχή”.

Egypt has dispatched several trucks to help speed up and support the return of displaced residents to their homes in Gaza. pic.twitter.com/hXMyQzjzzX — Egypt’s Intel Observer (@EGYOSINT) October 11, 2025

Ο ισραηλινός στρατός προειδοποίησε την Παρασκευή τον πληθυσμό στη Λωρίδα της Γάζας, αφού τέθηκε σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός, αναφέροντας πως περιοχές στο βόρειο τμήμα του θύλακα, που έχει καταστραφεί έπειτα από δύο χρόνια πολέμου, παραμένουν επικίνδυνες και κάλεσε τους πολίτες να μην προσεγγίζουν ισραηλινά στρατεύματα που παραμένουν στον θύλακα.

Οι εικόνες δείχνουν τους Παλαιστίνιους να επιστρέφουν στην πόλη της Γάζας, πολλοί από αυτούς ανεμίζοντας παλαιστινιακές και αιγυπτιακές σημαίες.

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή Steve Witkoff και ο επικεφαλής της CENTCOM ναύαρχος Μπραντ Κούπερ επισκέφθηκαν ένα φυλάκιο του ισραηλινού στρατού στη Λωρίδα της Γάζας, αναφέρει το Fox News.

Τους δύο Αμερικανούς αξιωματούχους συνόδευσε ο αρχηγός του επιτελείου των IDF αντιστράτηγος Eyal Zamir. Το Fox αναφέρει ότι η επίσκεψη έγινε για να επιβεβαιωθεί ότι η συμφωνηθείσα αποχώρηση ως μέρος της συμφωνίας με τη Χαμάς ολοκληρώθηκε.

EXCLUSIVE: US Middle East envoy Steve Witkoff accompanied by CENTCOM commander Admiral Brad Cooper visited Israeli troops inside base in Gaza to confirm agreed upon withdrawal was complete. Fox News obtained this exclusive photo of the visit. Both have returned to Israel. pic.twitter.com/kp3ZookwGh — Jennifer Griffin (@JenGriffinFNC) October 11, 2025

Το Ισραήλ ετοιμάζει τους Παλαιστινίους που θα ελευθερώσει

Οι ισραηλινές αρχές συγκέντρωσαν σε δύο φυλακές τους 2000 κρατούμενους που αναμένεται να αποφυλακιστούν με αντάλλαγμα την απελευθέρωση των ομήρων στη Γάζα, η οποία προβλέπεται στο πλαίσιο της κατάπαυσης του πυρός με τη Χαμάς, βάσει της συμφωνίας υπό την αιγίδα του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε σήμερα η διεύθυνση των σωφρονιστικών υπηρεσιών.

Οι «κρατούμενοι που σχετίζονται με την εθνική ασφάλεια μεταφέρθηκαν προς τα κέντρα απέλασης των φυλακών του Οφέρ (στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη) και του Κτζιοτ (νότιο Ισραήλ), εν αναμονή των οδηγιών από τις πολιτικές αρχές και τη συνέχιση των επιχειρήσεων που θα επιτρέψουν την επιστροφή των ομήρων στο Ισραήλ», γράφει η σωφρονιστική διοίκηση σε ένα δελτίο Τύπου.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, οι 48 όμηροι ή σοροί ομήρων που βρίσκονται στη Γάζα πρέπει να επιστρέψουν στο Ισραήλ έως τη Δευτέρα, στις 12.00 το μεσημέρι τοπική ώρα. Ως αντάλλαγμα, το Ισραήλ πρέπει να αποφυλακίσει σε πρώτη φάση 250 «κρατουμένους για λόγους ασφαλείας», εκ των οποίων καταδικασθέντες για φονικές επιθέσεις κατά της χώρας και 1.700 Παλαιστινίους που είχαν συλληφθεί από τον ισραηλινό στρατό στη Λωρίδα της Γάζας από την έναρξη του πολέμου, τον Οκτώβριο του 2023.

Η Χαμάς αναπτύσσει δυνάμεις

Η Χαμάς ανακάλεσε περίπου 7.000 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας της για να αποκαταστήσει τον έλεγχο σε περιοχές της Γάζας που εκκενώθηκαν πρόσφατα από τα ισραηλινά στρατεύματα, και που τώρα θα γεμίσουν με τους Παλαιστινίους που επιστρέφουν, διορίζοντας πέντε νέους διοικητές, όλοι με στρατιωτικό υπόβαθρο, ορισμένοι από τους οποίους προηγουμένως διοικούσαν ταξιαρχίες της ένοπλης πτέρυγας της.

Οι συγκεκριμένες δυνάμεις θα επιβλέπουν τις επιχειρήσεις, σύμφωνα με τοπικές πηγές. Η εντολή επιστράτευσης φέρεται να δόθηκε μέσω τηλεφωνημάτων και γραπτών μηνυμάτων που έγραφαν: “Κηρύσσουμε γενική επιστράτευσης ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του εθνικού και θρησκευτικού καθήκοντος, για να καθαρίσουμε τη Γάζα από τους παράνομους και τους συνεργάτες του Ισραήλ. Πρέπει να παρουσιαστείτε εντός 24 ωρών στις καθορισμένες τοποθεσίες σας χρησιμοποιώντας τους επίσημους κωδικούς σας”.

Σύμφωνα με αναφορές από τη Γάζα, ένοπλες μονάδες της Χαμάς έχουν ήδη αναπτυχθεί σε διάφορες συνοικίες, ορισμένες φορώντας πολιτικά ρούχα και άλλες τις μπλε στολές της αστυνομίας της Γάζας.

Η κινητοποίηση της Χαμάς αναμενόταν ευρέως εν μέσω αυξανόμενης αβεβαιότητας σχετικά με το ποιος θα κυβερνά τη Γάζα μετά το τέλος του πολέμου, ένα βασικό ζήτημα που θα μπορούσε να περιπλέξει την έναρξη της δεύτερης φάσης του σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο καλεί τη Χαμάς να αφοπλιστεί.

Οι δυσκολίες του αφοπλισμού

Παρά τα όσα προβλέπει η συμφωνία, η ισλαμιστική παλαιστινιακή οργάνωση αρνείται σθεναρά να αφοπλιστεί. Ο αφοπλισμός είναι “εκτός συζήτησης”, δήλωσε το Σάββατο στο Γαλλικό Πρακτορείο ηγετικό στέλεχος του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος.

“Η προτεινόμενη παράδοση των όπλων είναι εκτός συζήτησης και δεν είναι διαπραγματεύσιμη”, δήλωσε το ηγετικό στέλεχος που ζήτησε να μην κατονομαστεί. Το Ισραήλ και η Χαμάς σύναψαν την Πέμπτη στην Αίγυπτο συμφωνία εκεχειρίας, η οποία τέθηκε σε ισχύ την Παρασκευή και προβλέπει την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα εντός των επόμενων 72 ωρών με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση Παλαιστινίων κρατουμένων στο Ισραήλ.

Η συμφωνία βασίζεται σε ένα σχέδιο που ανακοίνωσε στα τέλη Σεπτεμβρίου ο Ντόναλντ Τραμπ για να τεθεί τέλος σε δύο χρόνια καταστροφικού πολέμου στον παλαιστινιακό θύλακα.

Στο επίκεντρο της δεύτερης φάσης της εν λόγω συμφωνίας 20 σημείων, είναι ο αφοπλισμός του ισλαμιστικού κινήματος, η εξορία των μαχητών του και η συνέχιση της σταδιακής αποχώρησης του Ισραήλ από τη Γάζα.