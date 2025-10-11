Έγκλημα στον Άγιο Παντελεήμονα: Αναζητούν και τρίτο πρόσωπο οι Αρχές – Στο μικροσκόπιο DNA και υλικό από κάμερες

Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών για την εξιχνίαση του αποτρόπαιου εγκλήματος στον Άγιο Παντελεήμονα, με θύμα έναν 30χρονο Ουκρανό και τραυματία έναν 48χρονο ομοεθνή του.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών αναζητούν και τρίτο πρόσωπο, το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, φαίνεται πως έφυγε χθες το πρωί από το διαμέρισμα πρώτου ορόφου της οδού Σεράφη 4, λίγες δηλαδή ώρες πριν αποκαλυφθεί το έγκλημα. Οι αστυνομικοί αναζητούν το πρόσωπο αυτό, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν εμπλέκεται στο συμβάν.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί «χτενίζουν» την περιοχή για τον εντοπισμό οπτικού υλικού από τις κάμερες ασφαλείας, ώστε να εξακριβώσουν αν επαληθεύεται η μαρτυρία του 48χρονου τραυματία περί εισβολής τεσσάρων ατόμων στο διαμέρισμα.

Οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ., έχουν ήδη πάρει δακτυλικά αποτυπώματα, αλλά και υλικό DNA από το κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας, αλλά και από το εσωτερικό του διαμερίσματος, συλλέγοντας στοιχεία που θα τους βοηθήσουν να λύσουν το μυστήριο της δολοφονίας.

Το χρονικό

Το έγκλημα αποκαλύφθηκε στις 6 το απόγευμα της Παρασκευής (10/11), όταν ο 48χρονος Ουκρανός με πολωνικό διαβατήριο κατέβηκε από το διαμέρισμά του και πήγε τρέχοντας σε ένα διπλανό κατάστημα ζητώντας βοήθεια. Από εκεί, όπως έγραψε το enikos.gr οι Aρχές δέχθηκαν τηλεφώνημα από τον 48χρονο, που ανέφερε πως τέσσερα άτομα εισέβαλαν στο διαμέρισμα και χτύπησαν τον ίδιο και τον 30χρονο συγκάτοικό του.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το γεγονός ότι στο διαμέρισμα υπήρχαν πολλές ηλεκτρονικές συσκευές προβληματίζει τις Αρχές, καθώς εκτιμάται ότι είναι κλεμμένες. Το θύμα βρέθηκε δεμένο με πλαστικά δεματικά και έφερε θανάσιμα τραύματα σε όλο του το σώμα και το κεφάλι, ενώ ο 48χρονος, ουκρανικής καταγωγής που κατάφερε να λυθεί είναι επίσης βαριά τραυματισμένος. Ο 48χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου νοσηλεύεται για δεύτερο 24ωρο.

Σύμφωνα με πηγές, η εκδοχή που έδωσε στους αστυνομικούς στην παρούσα φάση, εξετάζεται ως έωλη, καθώς δεν υπήρχαν ίχνη παραβίασης στο σπίτι.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, σύμφωνα με μαρτυρίες γειτόνων, συνήθως στο συγκεκριμένο διαμέρισμα διέμενε ο ένας εκ των δύο Ουκρανών με την μητέρα του, ενώ ανά διαστήματα υποδέχονταν και φίλους τους.

Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται με όλα τα ενδεχόμενα να παραμένουν ανοιχτά ως προς τον δράστη του εγκλήματος.

 

 

