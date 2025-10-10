Άγιος Παντελεήμονας: Χωρίς ίχνη διάρρηξης το διαμέρισμα όπου εντοπίστηκε νεκρός ο 31χρονος – Οι ισχυρισμοί του 48χρονου συγκατοίκου και όσα εξετάζουν οι Αρχές

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών της Ασφάλειας Αθηνών για το έγκλημα που έγινε το απόγευμα της Παρασκευής 10 Οκτωβρίου, σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου της οδού Σεράφη 4, στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα. Νέες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν εντοπίστηκαν ίχνη διάρρηξης στην κατοικία, ενώ βασικός ύποπτος φαίνεται να είναι ο 48χρονος συγκάτοικος του 31χρονου θύματος, ο οποίος ήταν αυτός που ειδοποίησε τις Αρχές.

Όλα έγιναν στις 6 το απόγευμα, όταν ο 48χρονος Ουκρανός με πολωνικό διαβατήριο κατέβηκε από το διαμέρισμά του και πήγε τρέχοντας σε ένα διπλανό κατάστημα ζητώντας βοήθεια. Από εκεί, όπως έγραψε το enikos.gr οι Aρχές δέχθηκαν τηλεφώνημα από τον 48χρονο τραυματία, που ανέφερε πως τέσσερα άτομα εισέβαλαν στο διαμέρισμα και χτύπησαν τον ίδιο και τον 31χρονο συγκάτοικό του.

Αυτό που ισχυρίστηκε ο 48χρονος τραυματίας είναι ότι ήταν και εκείνος δεμένος, ωστόσο κατάφερε να λυθεί και τηλεφώνησε στην Αστυνομία, με τις Αρχές να εξετάζουν την εμπλοκή του στο περιστατικό, καθώς υπάρχουν ευρήματα που έχουν κινήσει τις υποψίες των Αρχών.

Χωρίς ίχνη παραβίασης το διαμέρισμα

Όταν οι άνδρες της ομάδας «Ζ», κατέφθασαν στο σημείο και μπήκαν μέσα στο διαμέρισμα, εντόπισαν τον 31χρονο ομοεθνή και συγκάτοικο του 48χρονου νεκρό, χτυπημένο βάναυσα στο κεφάλι και το σώμα και μάλιστα δεμένο με tie wrap. Στο διαμέρισμα έχουν βρεθεί επίσης δεκάδες ηλεκτρονικές συσκευές, οι οποίες – όπως εκτιμούν οι Αρχές- είναι κλεμμένες.

Ο 48χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, η εκδοχή που έδωσε στους αστυνομικούς στην παρούσα φάση, εξετάζεται ως έωλη, καθώς δεν υπήρχαν ίχνη παραβίασης στο σπίτι.

Βασικός ύποπτος ο 48χρονος

Εξετάζεται και το ενδεχόμενο να υπήρξε κάποια αντιπαράθεση μεταξύ τους, καθώς, σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε η ΕΡΤ, ο 48χρονος φαίνεται πως είναι ο βασικός ύποπτος της δολοφονίας.

Στο σημείο έφτασε και ιατροδικαστής που πραγματοποίησε αυτοψία στον χώρο, εξέτασε το πτώμα και διαπίστωσε ότι η ακαμψία που είχε ήταν σχετικά συμβατή με τον χρόνο που διαδραματίστηκαν τα γεγονότα, όπως τουλάχιστον τα περιέγραψε ο τραυματισμένος 48χρονος Ουκρανός.

Ο χώρος παραμένει αποκλεισμένος από τους αστυνομικούς, καθώς λαμβάνονται καταθέσεις από ανθρώπους της περιοχής, οι οποίοι, όπως αναφέρουν δεν είχαν σημειωθεί φασαρίες άλλες φορές μεταξύ των δύο ανδρών.

