Άγιος Παντελεήμονας: Θρίλερ με έναν νεκρό και έναν τραυματία μέσα σε διαμέρισμα

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Παρασκευής 10/10 στην ΕΛ.ΑΣ., καθώς εντοπίστηκε σε διαμέρισμα στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα ένας 31χρονος άνδρας θανάσιμα τραυματισμένος. Ακόμη ένας, 48 ετών, βρέθηκε τραυματισμένος και διακομίστηκε στο νοσοκομείο.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως πρόκειται για υπηκόους Ουκρανίας, οι οποίοι έχουν διαβατήρια Πολωνίας. Ο 31χρονος βρέθηκε δεμένος με tie wrap στα χέρια και φέρεται να έχει δεχθεί χτυπήματα στο κεφάλι και το σώμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, οι αρχές δέχθηκαν τηλεφώνημα από τον 48χρονο τραυματία, που ανέφερε πως τέσσερα άτομα εισέβαλαν στο διαμέρισμα, το οποίο βρίσκεται στον 1ο όροφο πολυκατοικίας, στην οδό Σεράφη, και τους χτύπησαν.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 48χρονος τραυματίας ισχυρίστηκε ότι ήταν και εκείνος δεμένος, κατάφερε να λυθεί και τηλεφώνησε στην Αστυνομία, με τις αρχές να εξετάζουν την εμπλοκή του στο περιστατικό, καθώς υπάρχουν ευρήματα που έχουν κινήσει τις υποψίες των Αρχών.

Στο διαμέρισμα έχουν βρεθεί δεκάδες ηλεκτρονικές συσκευές, οι οποίες – όπως εκτιμούν οι Αρχές- είναι κλεμμένες.