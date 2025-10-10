Άγιος Παντελεήμονας: Θρίλερ με έναν νεκρό και έναν τραυματία μέσα σε διαμέρισμα

Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Παρασκευής 10/10 στην ΕΛ.ΑΣ., καθώς εντοπίστηκε σε διαμέρισμα στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα ένας 31χρονος άνδρας θανάσιμα τραυματισμένος. Ακόμη ένας, 48 ετών, βρέθηκε τραυματισμένος και διακομίστηκε στο νοσοκομείο.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως πρόκειται για υπηκόους Ουκρανίας, οι οποίοι έχουν διαβατήρια Πολωνίας. Ο 31χρονος βρέθηκε δεμένος με tie wrap στα χέρια και φέρεται να έχει δεχθεί χτυπήματα στο κεφάλι και το σώμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, οι αρχές δέχθηκαν τηλεφώνημα από τον 48χρονο τραυματία, που ανέφερε πως τέσσερα άτομα εισέβαλαν στο διαμέρισμα, το οποίο βρίσκεται στον 1ο όροφο πολυκατοικίας, στην οδό Σεράφη, και τους χτύπησαν.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 48χρονος τραυματίας ισχυρίστηκε ότι ήταν και εκείνος δεμένος, κατάφερε να λυθεί και τηλεφώνησε στην Αστυνομία, με τις αρχές να εξετάζουν την εμπλοκή του στο περιστατικό, καθώς υπάρχουν ευρήματα που έχουν κινήσει τις υποψίες των Αρχών.

Στο διαμέρισμα έχουν βρεθεί δεκάδες ηλεκτρονικές συσκευές, οι οποίες – όπως εκτιμούν οι Αρχές- είναι κλεμμένες.

18:47 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

Πανελλαδική 24ωρη απεργία στις 14 Οκτωβρίου κατά του νέου εργασιακού νομοσχεδίου – Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Παραλύει ξανά η χώρα με την 24ωρη πανελλαδική απεργία της ΑΔΕΔΥ και του Εργατικού Κέντρου της ...
18:35 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

Καρυστιανού για εκταφές: «Για να δίνουν το πράσινο φως, έχουν σκεφτεί τρόπο να ελέγξουν το αποτέλεσμα»

«Για να δίνουν το πράσινο φως πιθανότατα έχουν σκεφτεί ένα τρόπο να μας μπλοκάρουν ώστε και πά...
18:07 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

Νέες αποκαλύψεις για τον 43χρονο που κάρφωσε την έγκυο σύντροφό του με πιρούνι – Η κόρη του βρέθηκε παγωμένη να κοιμάται στον δρόμο για να γλιτώσει 

Συνεχίζουν να προκαλούν σοκ οι νέες πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, σχετικά μ...
17:35 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

Λάρισα: Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι για ληστεία και παράβαση του νόμου περί όπλων

Φόβος και τρόμος για τους συνομήλικούς τους ήταν δύο ανήλικοι, 15 και 14 ετών αντίστοιχα, που ...
