Αττική: Συναγερμός για την εξαφάνιση 36χρονου από την Νίκαια

Enikos Newsroom

κοινωνία

Χαμόγελο του παιδιού εξαφανίσεις

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση ενός 36χρονου απο την περιοχή της Νίκαιας.

Η ανακοίνωση από «Το χαμόγελο του Παιδιού»

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε, σήμερα 10/10, για την εξαφάνιση του και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του Γιώργου Δρόσου κατόπιν αιτήματος της οικογένειας του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι, οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Γιώργος  Δρόσος έχει ύψος 1,76 μ., είναι αδύνατος, έχει καστανόξανθα μαλλιά και γαλανά μάτια. Είναι άγνωστο τι φορούσε όταν εξαφανίστηκε.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες  1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-apple

ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αντιμετώπιση του καρκίνου του ενδομητρίου και τα νεότερα δεδομένα από τη μελέτη PORTEC-3

Καμπάνια ενημέρωσης για την Προϊούσα Οικογενή Ενδοηπατική Χολόσταση – Οι καθηγητές Ζέλλου και Γραμματικόπουλος απαντούν σε ...

Νέο εργασιακό νομοσχέδιο: Σε 24ωρη παναττική απεργία τα ναυτεργατικά σωματεία την Τρίτη -Τι ζητούν

Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί: Ποιοι θα βρεθούν αντιμέτωποι με «πέναλτι» 2 ετών

Ακτινογραφία-σοκ: Άνδρας από τη Φλόριντα έβαλε ένα θερμός στο πρωκτό του για να το περάσει στη φυλακή

Σπαζοκεφαλιά: Βρες την αλεπού στην εικόνα σε 5 δευτερόλεπτα
περισσότερα
22:17 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

Μεσσηνία: Μέχρι την Αττική έφτασε ο δράστης του διπλού φονικού με το σκούτερ του – Οι ενδείξεις για εμπλοκή δεύτερου ατόμου και η διαθήκη του 68χρονου

Κοντά στη σύλληψη του δράστη του διπλού φονικού στην Φοινικούντα της Μεσσηνίας βρίσκονται οι α...
21:58 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

Τραγωδία στην Εύβοια: Σκοτώθηκε 67χρονος έπειτα από πτώση από σκάλα – Προσπαθούσε να κλαδέψει μουριές

Τραγωδία το απόγευμα της Παρασκευής (10/10) στην Εύβοια με έναν 67χρονο να χάνει τη ζωή του έπ...
21:26 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

Σοβαρό τροχαίο στην Αθηνών-Λαμίας: Φορτηγό προσέκρουσε σε αυτοκίνητο που είχε σταματήσει στη ΛΕΑ – Ένας τραυματίας – ΦΩΤΟ

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε, το βράδυ της Παρασκευής (10/10) στην Εθνική Οδό Λαμίας-Αθηνών, στο...
20:35 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

Μαγνησία: Επιχείρηση της Πυροσβεστικής για τον εντοπισμό τριών πεζοπόρων

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για τον εντοπισμό τριών πεζοπόρων στην περι...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης