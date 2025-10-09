Αχαΐα: Συναγερμός για την εξαφάνιση 49χρονου από τον Ριζόμυλο

Συναγερμός έχει σημάνει για τις Αρχές για την εξαφάνιση του 49χρονου Ίλι Ζορμπάι, αλβανικής καταγωγής από τον Ριζόμυλο Αχαΐας.

Η ανακοίνωση από «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

«Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε στις 9/10 και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του Ίλι Ζορμπάι, κατόπιν αιτήματος της οικογένειας του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Έχει ύψος 1,75 μ., είναι αδύνατος, χωρίς μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο μπουφάν, τζιν και λευκά παπούτσια.

Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του ανηλίκου και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδεχομένως συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο».

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.