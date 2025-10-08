Αττική: Εξαφάνιση 47χρονου από την Κυψέλη – Συναγερμός στις Αρχές

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση του 47χρονου από την περιοχή της Κυψέλης στην Αττική.

Ανακοίνωση από «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

«Στις 7/10/2025 εξαφανίστηκε από την περιοχή της Κυψέλης ο Κωστούλας Δημήτρης, 47 ετών. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του σήμερα και
προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, κατόπιν αιτήματος της οικογένειας του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο. Αξίζει να σημειωθεί, ότι για την εύρεση του ενήλικα ενεργοποιήθηκε άμεσα η Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης του Οργανισμού «Θανάσης Μακρής» και η Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων (Ο.ΔΙ.Κ.). Ο Κωστούλας Δημήτρης έχει ύψος 1,81 μ., είναι 85 κιλά, έχει μαύρα κοντά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο μπουφάν, χακί παντελόνι και καφέ παπούτσια».

