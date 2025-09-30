Αττική: Εξαφάνιση 60χρονου από την περιοχή της Καλλιθέας – ΦΩΤΟ

Enikos Newsroom

κοινωνία

Αττική: Εξαφάνιση 60χρονου από την περιοχή της Καλλιθέας – ΦΩΤΟ

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση 60χρονου, από την περιοχή της Καλλιθέας Αττικής.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση: «Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του Φάρρου Αριστοτέλη και προχώρησε, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του, στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενήλικου».

Αναλυτικά η ανακοίνωση από το Χαμόγελο του Παιδιού

«Στις 18/092025, εξαφανίστηκε από την περιοχή της Καλλιθέας Αττικής, ο Φάρρος Αριστοτέλης, 60 ετών. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του Φάρρου Αριστοτέλη και προχώρησε, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του, στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενήλικου, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι, οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο. Ο Φάρρος Αριστοτέλης έχει ύψος 1.80 μ., έχει κανονικό βάρος, έχει γκρίζα μαλλιά και καστανά μάτια. Φορούσε μαύρο παντελόνι και μαύρη μπλούζα».

