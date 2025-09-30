Βόλος: Πελάτης «φάντασμα» έμεινε πέντε βράδια σε ξενοδοχείο και έφυγε χωρίς να πληρώσει

Ιδιοκτήτης ξενοδοχείου στον Βόλο έπεσε θύμα απατεώνα, ο οποίος διανυκτέρευσε πέντε βράδια και έφυγε χωρίς να πληρώσει. Το περιστατικό σήμανε συναγερμό στην Ένωση Ξενοδόχων Μαγνησίας, με τον πρόεδρο να τονίζει ότι δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει.

Έφυγε χωρίς να πληρώσει το ξενοδοχείο

Πληροφορίες του taxydromos, αναφέρουν πως στη ρεσεψιόν του ξενοδοχείου του Βόλου εμφανίστηκε ένας άντρας, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι επισκευάζει την κύρια κατοικία του και ότι μέχρι να τελειώσουν οι εργασίες θα έμενε στο ξενοδοχείο. Παρέδωσε και την ταυτότητά του στη ρεσεψιόν, μαζί με στοιχεία του και έμεινε στο ξενοδοχείο χωρίς να δώσει καν προκαταβολή.

Πήρε το κλειδί του δωματίου του και κατέλυσε. Ο πελάτης διανυκτέρευσε πέντε ολόκληρα βράδια, φορτώνοντας τον λογαριασμό του δωματίου του με καταναλώσεις. Κοιμόταν, έτρωγε και έπινε χωρίς να κινεί υποψίες μέχρι που ένα βράδυ εξαφανίστηκε.

Από το ξενοδοχείο επιχείρησαν να επικοινωνήσουν μαζί του στο τηλέφωνο που είχε δηλώσει, αλλά κανείς δεν απαντούσε.

Το περιστατικό σήμανε συναγερμό στην Ένωση Ξενοδόχων Μαγνησίας, η οποία ενημέρωσε τα μέλη της για τη δράση του επιτήδειου, ο οποίος φέρεται να είναι γνωστός στις διωκτικές αρχές, καθώς έχει απασχολήσει και για περιστατικά κλοπών.

Ζαφείρης: «Δεν είναι η πρώτη φορά που ξενοδόχος πέφτει θύμα πελάτη που γίνεται… φαντομάς»

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Μαγνησίας, Γιώργο Ζαφείρη, δεν είναι πρώτη φορά που ξενοδόχος πέφτει θύμα πελάτη που γίνεται… φαντομάς. Κάποιοι χρησιμοποιούν ως πρόφαση δήθεν εργασίες ανακαίνισης στο σπίτι τους και κάποιοι άλλοι ότι έχουν πέσει θύματα διαρρήξεων.

Όπως επισημαίνει ο κ. Ζαφείρης, «η μεγαλύτερη πληγή είναι οι τηλεφωνικές απάτες. Επιτήδειοι τηλεφωνούν για να κάνουν κράτηση για μεγάλο χρονικό διάστημα, ζητούν αριθμό τραπεζικού λογαριασμού για να καταθέσουν το αντίτιμο και στη συνέχεια τηλεφωνούν υποστηρίζοντας ότι λόγω έκτακτης κατάστασης δεν θα καταλύσουν τελικώς στο ξενοδοχείο και ζητούν τα χρήματά τους πίσω. Αυτό συνήθως, το κάνουν μέσα στο Σαββατοκύριακο υποστηρίζοντας, ότι έχουν προχωρήσει σε κατάθεση και ότι δεν εμφανίζονται τα χρήματα λόγω μη λειτουργίας των τραπεζών Σαββατοκύριακο και ζητούν να τους καταθέσουν τα χρήματα μέσω κάρτας. Έχουμε ενημερώσει τα μέλη μας και τους έχουμε συστήσει να κάνουν επιστροφή χρημάτων μόνο εφόσον έχουν εμφανιστεί χρήματα στον λογαριασμό τους και προς τον ίδιο λογαριασμό από τον οποίο εμφανίστηκαν. Δεν δίνουμε προσωπικούς κωδικούς σε κανέναν», κατέληξε.