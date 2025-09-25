Βόλος: Δύο άνδρες συνελήφθησαν για απάτη – Ο ένας από τους δράστες παρίστανε τον ασφαλιστή και πήρε τα χρυσαφικά

Δύο άνδρες συνελήφθησαν το απόγευμα της Τρίτης, 23 Σεπτεμβρίου 2025, στον Κεντρικό Λιμένα Βόλου, στο πλαίσιο του αυτοφώρου. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, σε συνεργασία με τη Λιμενική Αρχή, ενώ σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη.

Η υπόθεση ξεκίνησε το απόγευμα της 22ας Σεπτεμβρίου στη Σκόπελο, όταν άγνωστος επικοινώνησε τηλεφωνικά με μια γυναίκα, προσποιούμενος υπάλληλο ασφαλιστικής εταιρείας. Με δόλιο τρόπο την έπεισε να παραδώσει χρυσαφικά, μεταξύ των οποίων αλυσίδες και δαχτυλίδια, σε έναν από τους δράστες που εμφανίστηκε στο σπίτι της.

Η αστυνομική έρευνα έδειξε ότι ο δεύτερος άνδρας συνεργαζόταν με τον πρώτο, ώστε να παραλάβουν τα κοσμήματα και να διαφύγουν. Μετά από ενέργειες του Αστυνομικού Τμήματος Σκοπέλου, εντοπίστηκε ότι οι δύο άνδρες ταξίδευαν με Ι.Χ. αυτοκίνητο και πλοίο, γεγονός που οδήγησε στον εντοπισμό και την ακινητοποίησή τους στο λιμάνι του Βόλου.

Κατά τη σύλληψη κατασχέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα, ενώ στο αυτοκίνητο βρέθηκε και ρουχισμός που φορούσε ο ένας εκ των δραστών τη στιγμή της απάτης. Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Βόλου.

