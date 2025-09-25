Τάνια Μπρεάζου: «Δέχθηκα λεκτική βία, “να πας από εκεί που ήρθες” μου έλεγαν»

Η Τάνια Μπρεάζου μίλησε στη Δάφνη Καραβοκύρη και στο διαδικτυακό της vidcast, όπου γύρισε τον χρόνο πίσω και αναφέρθηκε στον ρατσισμό που βίωσε ως παιδί εξαιτίας της ρουμάνικης καταγωγής της. Η τραγουδίστρια περιέγραψε με συγκίνηση τις δυσκολίες που αντιμετώπισε μεγαλώνοντας σε μια νέα χώρα, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο τις ξεπέρασε.

Όπως είπε, «όταν γεννήθηκα, η μαμά μου ήταν 22 και ο μπαμπάς μου 25 χρονών. Στο σχολείο ήταν όλα πολύ πρωτόγνωρα. Δεν γνώριζα τη γλώσσα και προσπαθούσαν να με βοηθήσουν, όσο την είχαν μάθει κι εκείνοι γιατί όταν είσαι μετανάστης και είσαι τα πρώτα χρόνια σε μια νέα χώρα, εννοείται ότι δυσκολεύεσαι να μάθεις τη γλώσσα».

Η ίδια πρόσθεσε πως «οπότε και εγώ έμαθα τη γλώσσα και εκείνοι από εμένα, βοηθώντας με με τα μαθήματα. Ήταν πολύ πρωτόγνωρο διότι υπήρχαν παιδιά που με αγκάλιασαν και έκανα φιλίες, υπήρχαν όμως και παιδιά λόγω της καταγωγής».

Η τραγουδίστρια περιέγραψε ότι βίωσε λεκτική βία στο σχολείο, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «υπήρχαν βρισιές του τύπου “να πας από εκεί που ήρθες”, “δεν παίζουμε με μια Ρουμάνα”, “δεν παίζουμε μαζί σου”. Εφόσον τα παιδιά είναι ο καθρέφτης των γονιών, καταλήγω πάντα στο συμπέρασμα ότι οι γονείς φταίνε που τα παιδιά γίνονται έτσι».

