Συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Σύρο Πρόεδρο Αλ Σάρα στη Νέα Υόρκη

Ο μεταβατικός πρόεδρος της Συρίας, Άχμεντ αλ-Σάραα, είχε συνάντηση με τον Αμερικανό Πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Την είδηση μετέδωσε νωρίς το πρωί της Πέμπτης το επίσημο συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA.

Το συριακό πρακτορείο έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφία που δείχνει τον Αλ-Σάρα να ανταλλάσσει χειραψία με τον Τραμπ, παρουσία και της Πρώτης Κυρίας, Μελάνια Τραμπ. Δεν δημοσιεύτηκαν, ωστόσο, περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της συζήτησης.

Πρόκειται για τη δεύτερη συνάντηση των δύο ηγετών, μετά την πρώτη που είχε πραγματοποιηθεί τον περασμένο Μάιο στο Ριάντ, πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας.

