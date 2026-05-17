Τραμπ για Ιράν: «Αν δεν υπάρξει συμφωνία, θα περάσουν πολύ δύσκολα» – Η ανάρτηση με AI εικόνα και το μήνυμα «ηρεμία πριν την καταιγίδα»

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Truth Social
Νέα αυστηρή προειδοποίηση προς το Ιράν απηύθυνε ο Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που παραμένει αβέβαιο το μέλλον των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και την ευρύτερη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Σε τηλεφωνική συνέντευξή του στο γαλλικό δίκτυο BFMTV, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι το Ιράν έχει «συμφέρον να καταλήξει σε συμφωνία», αφήνοντας παράλληλα ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης.

«Δεν έχω ιδέα τι θα γίνει. Αν δεν υπάρξει συμφωνία, θα περάσουν πολύ δύσκολα. Έχουν συμφέρον να καταλήξουν σε συμφωνία», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σενάρια για νέα χτυπήματα κατά του Ιράν

Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, ο Τραμπ αναμένεται να αποφασίσει μέσα στις επόμενες ώρες αν θα επανεκκινήσει στρατιωτικά πλήγματα κατά του ιρανικού καθεστώτος, καθώς οι συνομιλίες για τερματισμό της κρίσης και το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης δεν έχουν οδηγήσει μέχρι στιγμής σε αποτέλεσμα.

Η ένταση στην περιοχή παραμένει ιδιαίτερα υψηλή μετά τα αμερικανικά και ισραηλινά χτυπήματα κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, τα οποία προκάλεσαν απαντητικές επιθέσεις της Τεχεράνης εναντίον του Ισραήλ αλλά και αμερικανικών συμμάχων στον Κόλπο.

Παράλληλα, η κρίση οδήγησε και στο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, προκαλώντας σοβαρές ανησυχίες για τη διεθνή ναυσιπλοΐα και τις παγκόσμιες ενεργειακές ροές.

Η εκεχειρία και οι αποτυχημένες συνομιλίες

Στις 8 Απριλίου τέθηκε σε ισχύ εκεχειρία με τη μεσολάβηση του Πακιστάν, ωστόσο οι συνομιλίες που ακολούθησαν στο Ισλαμαμπάντ δεν κατάφεραν να οδηγήσουν σε μόνιμη συμφωνία.

Ο Τραμπ επέκτεινε αργότερα επ’ αόριστον την εκεχειρία, διατηρώντας ταυτόχρονα τον αποκλεισμό πλοίων που κατευθύνονται προς ή από ιρανικά λιμάνια μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Η ανάρτηση με AI εικόνα στο Truth Social

Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος προκάλεσε νέα συζήτηση στα social media μετά από ανάρτησή του στο Truth Social.

Ο Τραμπ δημοσίευσε εικόνα δημιουργημένη μέσω τεχνητής νοημοσύνης, στην οποία εμφανίζεται περιτριγυρισμένος από πολεμικά πλοία εν μέσω καταιγίδας και φουρτουνιασμένης θάλασσας.

Η λεζάντα της ανάρτησης έγραφε: «Ήταν ηρεμία πριν την καταιγίδα».

Η ανάρτηση ερμηνεύτηκε από αρκετούς ως έμμεση προειδοποίηση προς το Ιράν, καθώς οι πληροφορίες για πιθανή επανέναρξη αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων συνεχίζουν να εντείνονται.

