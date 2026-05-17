Συνέδριο ΝΔ – Ρομπέρτα Μέτσολα: Τα τελευταία 7 χρόνια, η χώρα σας έχει πετύχει έναν εντυπωσιακό μετασχηματισμό

Enikos Newsroom

Η πρόεδρος του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα σε χαιρετισμό της στο 16ο Συνέδριο της ΝΔ, τόνισε: «διανύουμε δύσκολες εποχές για την Ευρώπη. Ο κόσμος γύρω μας είναι λιγότερο προβλέψιμος, λιγότερο σταθερός και λιγότερο επιεικής. Κάθε εβδομάδα φέρνει και μια νέα δοκιμασία. Ωστόσο, παραμένω αισιόδοξη. Γιατί όταν κάθομαι γύρω από το ευρωπαϊκό τραπέζι και βλέπω ηγέτες όπως ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, βλέπω τη διαύγεια και την αποφασιστικότητα που απαιτούν οι περιστάσεις».

«Είμαι ευγνώμων που μπορώ να αποκαλώ τον Κυριάκο φίλο. Και ένα από τα πράγματα που πάντοτε ξεχώριζα σε εκείνον δεν είναι μόνο η προοδευτική του νοοτροπία, αλλά και η ευθύτητα και το θάρρος με το οποίο λαμβάνει αποφάσεις. Βασίζομαι σε αυτόν. Δεν είναι εύκολο να ξεχάσει κανείς πόσο μακριά έχει φτάσει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Ο λαός σας έχει περάσει μέσα από εξαιρετικά δύσκολες περιόδους» πρόσθεσε.

Η κ. Μέτσολα υπογράμμισε ότι υπό την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη τα τελευταία επτά χρόνια, η χώρα σας έχει πετύχει έναν εντυπωσιακό μετασχηματισμό μέσα από εκτεταμένες οικονομικές και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις. «Έχετε μετατρέψει τη χώρα σε παράδειγμα βέλτιστης πρακτικής σε τόσα πολλά επίπεδα, επαναβεβαιώνοντας παράλληλα τη δέσμευση της Ελλάδας στις ευρωπαϊκές αξίες. Αυτή η προσήλωση αντανακλάται και στο έργο των Ελλήνων ευρωβουλευτών στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, οι οποίοι εργάζονται ακούραστα για τα συμφέροντα των Ελλήνων πολιτών και για την ενίσχυση της φωνής της Ελλάδας στην Ευρώπη» ανέφερε.

Επίσης σημείωσε ότι σήμερα η οικονομία της Ελλάδας αναπτύσσεται ταχύτερα από τον μέσο όρο της ευρωζώνης. «Η ανεργία έχει υποχωρήσει κάτω από το 10%. Χάρη στις επενδύσεις που κάνατε, η Ελλάδα αποτελεί πλέον έναν κρίσιμο ενεργειακό κόμβο και βασικό πυλώνα της ευρωπαϊκής ασφάλειας και σταθερότητας στη Μεσόγειο» ανέφερε.

«Και με την Ελλάδα ξανά στην καρδιά της Ευρώπης, δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα τα καταφέρουμε. Σας εύχομαι ένα επιτυχημένο Συνέδριο, γεμάτο εποικοδομητικές συζητήσεις, νέες ιδέες και ένα κοινό όραμα για τη διαμόρφωση του μέλλοντος» κατέληξε η κ. Μέτσολα.

Πηγή: ΑΠΕ

