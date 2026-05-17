Συνέδριο ΝΔ – Ζαν Κλοντ Γιούνκερ για Μητσοτάκη: Είσαι ένας σπουδαίος πρωθυπουργός, επειδή έθεσες την Ελλάδα εκ νέου στην καρδιά της ευρωπαϊκής διαδικασίας

Enikos Newsroom

Πολιτική

Ζαν Κλοντ Γιούνκερ
Ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, στον χαιρετισμό που απέστειλε στο 16ο Συνέδριο της ΝΔ, αναφέρθηκε στο κόμμα της ΝΔ την οποία -όπως είπε- γνωρίζει πολύ καλά. «Ιδρύθηκε από τον Καραμανλή, έναν σπουδαίο ηγέτη που έφερε την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ελλάδα και την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως, εξακολουθούμε να είμαστε ευγνώμονες για το έργο αυτού του σπουδαίου άνδρα» σημείωσε.

«Η Ελλάδα, η γενέτειρα της ευρωπαϊκής δημοκρατίας, μας επιτρέπει να πούμε ότι η Ελλάδα είναι ο τόπος από όπου ξεκίνησε ο ευρωπαϊκός τρόπος ζωής» τόνισε.

«Είχα πολλές επαφές με την Ελλάδα τις τελευταίες τρεις, αν όχι τέσσερις δεκαετίες. Θα θυμάμαι πάντα τη δύσκολη περίοδο που πέρασε η Ελλάδα στα τέλη της δεκαετίας του ’90 και στις αρχές της προεδρίας μου. Έπρεπε να ασχοληθώ με την Ελλάδα όταν ήμουν πρόεδρος του Eurogroup και όταν ήμουν πρόεδρος της ευρωπαϊκής επιτροπής. Πάντα αγωνιζόμουν να κρατήσω την Ελλάδα εντός της ευρωζώνης. Μερικές φορές ήμουν μόνος. ‘Αλλοι δεν συμμετείχαν σε αυτή την προσπάθεια. Όμως, υποσχέθηκα στον ελληνικό λαό, στις διάφορες ελληνικές κυβερνήσεις και στην Ελλάδα ως χώρα να κάνω το καθήκον μου. Το καθήκον μου ήταν να παραμείνει η Ελλάδα εντός της νομισματικής ένωσης, διότι η θέση της Ελλάδας βρίσκεται στον πυρήνα, στην καρδιά της ευρωπαϊκής ένωσης» ανέφερε.

«Η Ελλάδα έκτοτε τα πήγε καλά. Τα πήγε καλά όσον αφορά τη δημοσιονομική ανάκαμψη, τα πήγε καλά όσον αφορά την οικονομική ανάκαμψη, τα πήγε καλά όσον αφορά την ελκυστικότητά της για ξένες επενδύσεις, τα πήγε καλά όσον αφορά το σκέλος των εξαγωγών» συμπλήρωσε.

Αναφερόμενος στον πρωθυπουργό ο κ. Γιούνκερ σημείωσε: «Κυριάκο, είσαι ένας σπουδαίος ηγέτης. Το λέω αυτό όχι επειδή είμαστε φίλοι -μέσα στις κομματικές οικογένειες όλοι είναι φίλοι, εκτός από τη στιγμή που τους χρειάζεσαι πραγματικά-, αλλά επειδή είσαι προσωπικός μου φίλος. Είσαι ένας σπουδαίος πρωθυπουργός, επειδή έθεσες την Ελλάδα εκ νέου στην καρδιά της ευρωπαϊκής διαδικασίας. Χαίρεις ευρέως σεβασμού στην Ελλάδα, στην ευρωπαϊκή ένωση και πέρα από αυτήν. Είσαι ένας άνθρωπος που εκπληρώνει τα καθήκοντά του».

«Πάντα σε εμπιστευόμουν και πάντα ήσουν άξιος αυτής της εμπιστοσύνης. Αυτή τη στιγμή είσαι ένα από τα ηγετικά κράτη μέλη της ευρωπαϊκής ένωσης. Διαδραματίζεις κεντρικό ρόλο στην Ευρώπη, όπως διαδραματίζεις κεντρικό ρόλο και στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, που αποτελεί την κοινή μας πολιτική οικογένεια. Δεν στήριξαν όλα τα μέλη αυτής της οικογένειας την Ελλάδα όσον αφορά στο ζωτικό ζήτημα που αντιμετώπισε η χώρα, αλλά παρ’ όλα αυτά αυτό έγινε» συμπλήρωσε.

Ολοκληρώνοντας τον χαιρετισμό του ο πρώην πρόεδρος της ευρωπαϊκής επιτροπής ανέφερε: «Θα αγαπώ πάντα την Ελλάδα. Δεν έχει λογική, μπορεί όμως να εξηγηθεί, γιατί η Ελλάδα είναι η Ελλάδα και η Ελλάδα θα είναι πάντα πολύ κοντά στην καρδιά μου. Οι Έλληνες, η Ελλάδα, και εσύ, Κυριάκο. Σου εύχομαι λοιπόν τα καλύτερα. Συνέχισε να υπηρετείς την Ελλάδα και συνέχισε να υπηρετείς την ευρωπαϊκή ένωση. «Επιτυχία», για όσους δεν μιλούν άπταιστα ελληνικά, αυτό σημαίνει «καλή επιτυχία». Καλή επιτυχία, Ελλάδα. Αγαπώ την Ελλάδα και αγαπώ τον Έλληνα πρωθυπουργό».

