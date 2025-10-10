Τραμπ: Θα παραστεί σε διεθνή Σύνοδο Κορυφής για την Γάζα – Στην Αίγυπτο η επίσημη υπογραφή της συμφωνίας

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχεδιάζει να συμμετάσχει σε μια σύνοδο κορυφής με άλλους ηγέτες κρατών και με θέμα τη Γάζα, κατά την επίσκεψή του στην Αίγυπτο την επόμενη εβδομάδα, αναφέρει το Axios, επικαλούμενο τέσσερις πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Η σύνοδος κορυφής, η οποία διοργανώνεται από τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ ελ Σίσι, φέρεται να έχει ως στόχο την οικοδόμηση διεθνούς υποστήριξης για το ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ για τη Γάζα, καθώς συνεχίζονται οι συνομιλίες για κρίσιμα ζητήματα όπως η μεταπολεμική διακυβέρνηση, η ασφάλεια και η ανοικοδόμηση.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι προσκλήσεις φέρονται να έχουν σταλεί  σε ηγέτες ή υπουργούς Εξωτερικών από τη Γερμανία, τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία, το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ιορδανία, την Τουρκία, τη Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν και την Ινδονησία.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν αναμένεται να παραστεί, λέει στο Axios Αμερικανός αξιωματούχος. Η σύνοδος κορυφής αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο Σαρμ ελ Σέιχ την Τρίτη το πρωί, αν και πηγές αναφέρουν ότι θα μπορούσε να μεταφερθεί για τη Δευτέρα.

Ο Τραμπ είναι προγραμματισμένο να φτάσει στο Ισραήλ τη Δευτέρα το πρωί, να εκφωνήσει ομιλία στην Κνεσέτ και να συναντηθεί με τις οικογένειες των ομήρων. Το βράδυ θα μεταβεί στην Αίγυπτο για να συναντηθεί με τον πρόεδρο Σίσι και να συμμετάσχει σε μια επίσημη τελετή υπογραφής με τους τρεις εγγυητές της συμφωνίας για τη Γάζα: Αίγυπτο, Κατάρ και Τουρκία.

Αμερικανοί αξιωματούχοι επιβεβαιώνουν την προγραμματισμένη παρουσία του Τραμπ στη σύνοδο κορυφής στο Axios, αν και ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να σχολιάσει τις αναφορές.

