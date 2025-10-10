Ιταλία: Χήρα καλείται να επιστρέψει 200.000 ευρώ σε ασφαλιστική εταιρία – Το εφετείο δεν αναγνώρισε τον κορονοϊό ως «βίαιο περιστατικό»

Enikos Newsroom

διεθνή

ΙΤΑΛΙΑ ΚΟΒΙΝΤ

Η χήρα ενός Ιταλού πολίτη ο οποίος πέθανε τον Μάρτιο του 2020 από κορονοϊό, θα πρέπει να επιστρέψει σε ασφαλιστική εταιρία 200.000 ευρώ. Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο της πόλης Πάρμα αρχικά είχε αποφανθεί ότι η οικογένεια του εκλιπόντα δικαιούνταν να λάβει το συγκεκριμένο ποσό από την ασφαλιστική εταιρία.

Τώρα, όμως, το Εφετείο ανέτρεψε την απόφαση και υποχρέωσε την χήρα να επιστρέψει τα χρήματα που της είχαν καταβληθεί.

Η αιτιολογία είναι ότι ο άνδρας της είχε υπογράψει ασφάλεια που κάλυπτε «θάνατο οφειλόμενο σε βίαια περιστατικά και ατυχήματα», αλλά ότι έστω και αν επέφερε σοβαρότατες επιπλοκές – όπως και τον θάνατο- ο ιός του covid δεν πρέπει να θεωρείται βίαιο περιστατικό.

Τη σχετική ερμηνεία επιβεβαίωσε, με πρόσφατη απόφασή του, και το Ανώτατο Δικαστήριο της Ιταλίας.

Παρά ταύτα, υπήρξαν δικαστήρια της χώρας που ακολούθησαν διαφορετική γραμμή. Δικαστής της πόλης Βερτσέλι, στη βόρεια περιφέρεια Πεδεμόντιο, αποφάνθηκε ότι ο θάνατος ενός γιατρού -οφειλόμενος στον covid 19- θα πρέπει να αποζημιωθεί από την ασφαλιστική η οποία κάλυπτε μόνον βίαια συμβάντα και ατυχήματα.

Οι σχολιαστές υπογραμμίζουν ότι η δικαστική ετυμηγορία αλλάζει κάποιες φορές βάσει του επαγγέλματος του θύματος, του χώρου στον οποίο έγινε η μόλυνση και φυσικά, κάποιων όρων και προϋποθέσεων του συμβολαίου της ασφάλειας που είχε υπογραφεί.

