Σοβαρό τροχαίο στην Αθηνών-Λαμίας: Φορτηγό προσέκρουσε σε αυτοκίνητο που είχε σταματήσει στη ΛΕΑ – Ένας τραυματίας – ΦΩΤΟ

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε, το βράδυ της Παρασκευής (10/10) στην Εθνική Οδό Λαμίας-Αθηνών, στο ύψος του Μαρτίνου, όταν φορτηγό προσέκρουσε σε αυτοκίνητο, το οποίο ήταν προσωρινά σταθμευμένο στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης (ΛΕΑ).

Σύμφωνα με το lamianow.gr, ο οδηγός του IX, που βρισκόταν μέσα στο όχημα, τραυματίστηκε και χρειάστηκε να διακομιστεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Αταλάντης.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα η Τροχαία Αυτοκινητοδρόμων για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, καθώς και η Πυροσβεστική Υπηρεσία από το Κλιμάκιο Αταλάντης για την απομάκρυνση του οχήματος και τον καθαρισμό του οδοστρώματος. Αξίζει να σημειωθεί ότι διερχόμενοι οδηγοί είχαν ήδη καταφέρει να απεγκλωβίσουν τον τραυματία πριν την άφιξη των πυροσβεστών.

Η Τροχαία διεξάγει προανάκριση για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.