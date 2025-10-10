Σοβαρό τροχαίο στην Αθηνών-Λαμίας: Φορτηγό προσέκρουσε σε αυτοκίνητο που είχε σταματήσει στη ΛΕΑ – Ένας τραυματίας – ΦΩΤΟ

Enikos Newsroom

κοινωνία

Σοβαρό τροχαίο στην Αθηνών-Λαμίας: Φορτηγό προσέκρουσε σε αυτοκίνητο που είχε σταματήσει στη ΛΕΑ – Ένας τραυματίας – ΦΩΤΟ

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε, το βράδυ της Παρασκευής (10/10) στην Εθνική Οδό Λαμίας-Αθηνών, στο ύψος του Μαρτίνου, όταν φορτηγό προσέκρουσε σε αυτοκίνητο, το οποίο ήταν προσωρινά σταθμευμένο στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης (ΛΕΑ).

Σύμφωνα με το lamianow.gr, ο οδηγός του IX, που βρισκόταν μέσα στο όχημα, τραυματίστηκε και χρειάστηκε να διακομιστεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Αταλάντης.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα η Τροχαία Αυτοκινητοδρόμων για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, καθώς και η Πυροσβεστική Υπηρεσία από το Κλιμάκιο Αταλάντης για την απομάκρυνση του οχήματος και τον καθαρισμό του οδοστρώματος. Αξίζει να σημειωθεί ότι διερχόμενοι οδηγοί είχαν ήδη καταφέρει να απεγκλωβίσουν τον τραυματία πριν την άφιξη των πυροσβεστών.

Η Τροχαία διεξάγει προανάκριση για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αντιμετώπιση του καρκίνου του ενδομητρίου και τα νεότερα δεδομένα από τη μελέτη PORTEC-3

Καμπάνια ενημέρωσης για την Προϊούσα Οικογενή Ενδοηπατική Χολόσταση – Οι καθηγητές Ζέλλου και Γραμματικόπουλος απαντούν σε ...

Νέο εργασιακό νομοσχέδιο: Σε 24ωρη παναττική απεργία τα ναυτεργατικά σωματεία την Τρίτη -Τι ζητούν

Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί: Ποιοι θα βρεθούν αντιμέτωποι με «πέναλτι» 2 ετών

Ακτινογραφία-σοκ: Άνδρας από τη Φλόριντα έβαλε ένα θερμός στο πρωκτό του για να το περάσει στη φυλακή

Σπαζοκεφαλιά: Βρες την αλεπού στην εικόνα σε 5 δευτερόλεπτα
περισσότερα
21:58 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

Τραγωδία στην Εύβοια: Σκοτώθηκε 67χρονος έπειτα από πτώση από σκάλα – Προσπαθούσε να κλαδέψει μουριές

Τραγωδία το απόγευμα της Παρασκευής (10/10) στην Εύβοια με έναν 67χρονο να χάνει τη ζωή του έπ...
21:50 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

Αττική: Συναγερμός για την εξαφάνιση 36χρονου από την Νίκαια

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση ενός 36χρονου απο την περιοχή της Νίκαιας...
20:35 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

Μαγνησία: Επιχείρηση της Πυροσβεστικής για τον εντοπισμό τριών πεζοπόρων

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για τον εντοπισμό τριών πεζοπόρων στην περι...
20:08 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

Κόρινθος: Συνελήφθη Ανθυποπλοίαρχος του Λιμενικού – Έκλεβε καύσιμα από υπηρεσιακά βυτιοφόρα

Ανθυποπλοίαρχος του Λιμενικού Σώματος συνελήφθη, το μεσημέρι της Πέμπτης 9 Οκτωβρίου, στην Κόρ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης