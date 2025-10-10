Πάρος: Νεκρός 90χρονος σε φρικτό τροχαίο – Το ΙΧ του συγκρούστηκε με όχημα που οδηγούσε μεθυσμένος 23χρονος

Enikos Newsroom

κοινωνία

ασθενοφορο

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 9/10/2025 στην Πάρο. Σύμφωνα με την Αστυνομία, το αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 23χρονος υπήκοος Αλβανίας, συγκρούστηκε με άλλο ΙΧ, στο οποίο επέβαιναν τρία άτομα, υπήκοοι Ιταλίας με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα ένας ηλικιωμένος και ελαφρύτερα ο οδηγός και ένας ακόμη επιβάτης, ηλικίας 66 και 63 ετών.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 23χρονος οδηγός του οχήματος οδηγούσε μεθυσμένος, όπως προέκυψε από αλκοτέστ που έγινε δύο φορές από κλιμάκιο της αστυνομίας. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι δεν είχε άδεια οδήγησης και διέμενε παράνομα στη χώρα μας.

Ο 23χρονος συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα στον εισαγγελέα Σύρου.

 

 

 

