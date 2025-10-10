Τηλεθέαση (9/10): Τα νούμερα για πρωινή, μεσημεριανή και απογευματινή ζώνη

Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις της τηλεθέασης για την Πέμπτη (9/10) για τις εκπομπές της πρωινής, μεσημεριανής και απογευματινής ζώνης.
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό
Ζώνη 6-10
- MEGA – Κοινωνία Ώρα Μega 18,9%
- SKAI- Σήμερα 18,4%
- ALPHA – Happy Day 16,7%
- ANT1 – Καλημέρα Ελλάδα 9,9%
- OPEN- Ώρα Ελλάδος 9,4%
Ζώνη 10-1
- SKAI – Αταίριαστοι 15%
- MEGA – Buongiorno 14,6%
- ANT1 – Το Πρωινό 12,6%
- ALPHA – Super Κατερίνα 12,5%
- OPEN – 10 παντού 9,8%
- STAR – Breakfast@Star 7,2%
Μεσημεριανή ζώνη
- ALPHA – Το Σόι σου (Ε) 15,5%
- ANT1 – Αποκαλύψεις 13,5%
- MEGA – Σαββατογεννημένες (Ε) 10%
- SKAI – Live You 9,7%
- SKAI – Όπου υπάρχει Ελλάδα 8,6%
- STAR – Αλήθειες με τη Ζήνα 8%
- STAR – GNTM (E) 3,4%
Απογευματινή ζώνη
- STAR – Ο τροχός της τύχης 19,6%
- MEGA – Live News 18,9%
- ALPHA – Οικογενειακές Ιστορίες 17,8%
- ALPHA – Deal 15,7%
- MEGA – The Chase 13,1%
- STAR – Cash or trash 11,1%
- ANT1 – Ρουκ Ζουκ 10,3%
- ANT1 – 5X5 9,5%
- OPEN- Καθαρές κουβέντες 5,8%
- SKAI- Ελληνική Ταινία – Μια κυρία στα μπουζούκια 5,3%
- SKAI- Το ‘χουμε! 3,4%
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό
Ζώνη 6-10
- MEGA – Κοινωνία Ώρα Μega 16%
- ALPHA – Happy Day 14,4%
- ANT1 – Καλημέρα Ελλάδα 13,2%
- SKAI- Σήμερα 9,3%
- OPEN- Ώρα Ελλάδος 7,3 %
Ζώνη 10-1
- ALPHA – Super Κατερίνα 14,8%
- MEGA – Buongiorno 14,1 %
- STAR – Breakfast@Star 10,9%
- ANT1 – Το Πρωινό 10,6%
- SKAI – Αταίριαστοι 5,9%
- OPEN – 10 παντού 4,5%
Μεσημεριανή ζώνη
- ALPHA – Το Σόι σου (Ε) 19,7%
- MEGA – Σαββατογεννημένες (Ε) 13,2%
- ANT1 – Αποκαλύψεις 10,3%
- STAR – Αλήθειες με τη Ζήνα 8,9%
- SKAI -Όπου υπάρχει Ελλάδα 4,8%
- STAR – GNTM (E) 3,2
- SKAI – Live You 2,7%
Απογευματινή ζώνη
- ALPHA – Οικογενειακές Ιστορίες 17,4%
- STAR – Ο τροχός της τύχης 14,8%
- MEGA – The Chase 14,2%
- MEGA – Live News 13,6%
- ANT1 – 5X5 11,6 %
- ANT1 – Ρουκ Ζουκ 10,5%
- ALPHA – Deal 10,7%
- STAR – Cash or trash 9%
- SKAI –Ελληνική Ταινία – Μια κυρία στα μπουζούκια 6,7%
- OPEN – Καθαρές κουβέντες 3,4%
- SKAI – Το ‘χουμε! 2%