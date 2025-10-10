Τηλεθέαση (9/10): Τα νούμερα για πρωινή, μεσημεριανή και απογευματινή ζώνη

Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις της τηλεθέασης για την Πέμπτη (9/10) για τις εκπομπές της πρωινής, μεσημεριανής και απογευματινής ζώνης.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

Ζώνη 6-10

  • MEGA – Κοινωνία Ώρα Μega 18,9%
  • SKAI- Σήμερα 18,4%
  • ALPHA – Happy Day 16,7%
  • ANT1 – Καλημέρα Ελλάδα 9,9%
  • OPEN- Ώρα Ελλάδος 9,4%

Ζώνη 10-1

  • SKAI –  Αταίριαστοι 15%
  • MEGA – Buongiorno 14,6%
  • ANT1 – Το Πρωινό 12,6%
  • ALPHA – Super Κατερίνα 12,5%
  • OPEN – 10 παντού 9,8%
  • STAR – Breakfast@Star 7,2%

Μεσημεριανή ζώνη 

  • ALPHA – Το Σόι σου (Ε) 15,5%
  • ANT1 – Αποκαλύψεις 13,5%
  • MEGA – Σαββατογεννημένες (Ε) 10%
  • SKAI – Live You 9,7%
  • SKAI – Όπου υπάρχει Ελλάδα 8,6%
  • STAR – Αλήθειες με τη Ζήνα 8%
  • STAR – GNTM (E)  3,4%

Απογευματινή ζώνη

  • STAR – Ο τροχός της τύχης 19,6%
  • MEGA – Live News 18,9%
  • ALPHA – Οικογενειακές Ιστορίες 17,8%
  • ALPHA – Deal 15,7%
  • MEGA – The Chase 13,1%
  • STAR – Cash or trash 11,1%
  • ANT1 – Ρουκ Ζουκ 10,3%
  • ANT1 – 5X5 9,5%
  • OPEN- Καθαρές κουβέντες 5,8%
  • SKAI- Ελληνική Ταινία – Μια κυρία στα μπουζούκια  5,3%
  • SKAI- Το ‘χουμε! 3,4%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

Ζώνη 6-10

  • MEGA – Κοινωνία Ώρα Μega 16%
  • ALPHA – Happy Day 14,4%
  • ANT1 – Καλημέρα Ελλάδα 13,2%
  • SKAI- Σήμερα 9,3%
  • OPEN- Ώρα Ελλάδος 7,3 %

Ζώνη 10-1

  • ALPHA – Super Κατερίνα 14,8%
  • MEGA – Buongiorno 14,1 %
  • STAR – Breakfast@Star 10,9%
  • ANT1 – Το Πρωινό 10,6%
  • SKAI – Αταίριαστοι 5,9%
  • OPEN – 10 παντού 4,5%

Μεσημεριανή ζώνη 

  • ALPHA – Το Σόι σου (Ε) 19,7%
  • MEGA – Σαββατογεννημένες (Ε) 13,2%
  • ANT1 – Αποκαλύψεις 10,3%
  • STAR – Αλήθειες με τη Ζήνα 8,9%
  • SKAI -Όπου υπάρχει Ελλάδα 4,8%
  • STAR – GNTM (E) 3,2
  • SKAI – Live You 2,7%

Απογευματινή ζώνη

  • ALPHA – Οικογενειακές Ιστορίες 17,4%
  • STAR – Ο τροχός της τύχης 14,8%
  • MEGA – The Chase 14,2%
  • MEGA – Live News 13,6%
  • ANT1 – 5X5 11,6 %
  • ANT1 – Ρουκ Ζουκ 10,5%
  • ALPHA – Deal 10,7%
  • STAR – Cash or trash 9%
  • SKAI –Ελληνική Ταινία – Μια κυρία στα μπουζούκια 6,7%
  • OPEN – Καθαρές κουβέντες 3,4%
  • SKAI – Το ‘χουμε! 2%

 

