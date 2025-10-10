Τηλεθέαση (9/10): Τα νούμερα για πρωινή, μεσημεριανή και απογευματινή ζώνη

Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις της τηλεθέασης για την Πέμπτη (9/10) για τις εκπομπές της πρωινής, μεσημεριανής και απογευματινής ζώνης.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

Ζώνη 6-10

MEGA – Κοινωνία Ώρα Μega 18,9%

SKAI- Σήμερα 18,4%

ALPHA – Happy Day 16,7%

ANT1 – Καλημέρα Ελλάδα 9,9%

OPEN- Ώρα Ελλάδος 9,4%

Ζώνη 10-1

SKAI – Αταίριαστοι 15%

MEGA – Buongiorno 14,6%

ANT1 – Το Πρωινό 12,6%

ALPHA – Super Κατερίνα 12,5%

OPEN – 10 παντού 9,8%

STAR – Breakfast@Star 7,2%

Μεσημεριανή ζώνη

ALPHA – Το Σόι σου (Ε) 15,5%

ANT1 – Αποκαλύψεις 13,5%

MEGA – Σαββατογεννημένες (Ε) 10%

SKAI – Live You 9,7%

SKAI – Όπου υπάρχει Ελλάδα 8,6%

STAR – Αλήθειες με τη Ζήνα 8%

STAR – GNTM (E) 3,4%

Απογευματινή ζώνη

STAR – Ο τροχός της τύχης 19,6%

MEGA – Live News 18,9%

ALPHA – Οικογενειακές Ιστορίες 17,8%

ALPHA – Deal 15,7%

MEGA – The Chase 13,1%

STAR – Cash or trash 11,1%

ANT1 – Ρουκ Ζουκ 10,3%

ANT1 – 5X5 9,5%

OPEN- Καθαρές κουβέντες 5,8%

SKAI- Ελληνική Ταινία – Μια κυρία στα μπουζούκια 5,3%

SKAI- Το ‘χουμε! 3,4%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

Ζώνη 6-10

MEGA – Κοινωνία Ώρα Μega 16%

ALPHA – Happy Day 14,4%

ANT1 – Καλημέρα Ελλάδα 13,2%

SKAI- Σήμερα 9,3%

OPEN- Ώρα Ελλάδος 7,3 %

Ζώνη 10-1

ALPHA – Super Κατερίνα 14,8%

MEGA – Buongiorno 14,1 %

STAR – Breakfast@Star 10,9%

ANT1 – Το Πρωινό 10,6%

SKAI – Αταίριαστοι 5,9%

OPEN – 10 παντού 4,5%

Μεσημεριανή ζώνη

ALPHA – Το Σόι σου (Ε) 19,7%

MEGA – Σαββατογεννημένες (Ε) 13,2%

ANT1 – Αποκαλύψεις 10,3%

STAR – Αλήθειες με τη Ζήνα 8,9%

SKAI -Όπου υπάρχει Ελλάδα 4,8%

STAR – GNTM (E) 3,2

SKAI – Live You 2,7%

Απογευματινή ζώνη