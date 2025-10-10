Πρίγκιπας Χάρι – Μέγκαν Μαρκλ: Βραβεύτηκαν ως «Ανθρωπιστές της Χρονιάς» – Οι δηλώσεις για τα παιδιά τους

Enikos Newsroom

lifestyle

Η Μέγκαν Μαρκλ με τον πρίγκιπα Χάρι και τον σκύλο της Γκάι σε παλαιότερη φωτογραφία.
Η Μέγκαν Μαρκλ με τον πρίγκιπα Χάρι και τον σκύλο της Γκάι σε παλαιότερη φωτογραφία. Πηγή: Meghan Markle

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ πραγματοποίησαν μια από τις σπάνιες κοινές δημόσιες εμφανίσεις τους, καθώς βραβεύτηκαν ως «Ανθρωπιστές της Χρονιάς» σε λαμπερή τελετή στη Νέα Υόρκη.

Η δούκισσα του Σάσεξ στην ομιλία της εξέφρασε την ανησυχία της σχετικά με το πώς θα μεγαλώσουν τα παιδιά της, Άρτσι και Λίλιμπετ, σε μια ψηφιακή εποχή. «Τα παιδιά μας, ο Άρτσι και η Λίλι, είναι μόλις έξι και τεσσάρων ετών. Ευτυχώς είναι ακόμη πολύ μικρά για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά γνωρίζουμε ότι αυτή η μέρα θα έρθει», δήλωσε η Μέγκαν.

«Όπως τόσοι πολλοί γονείς, σκεφτόμαστε συνεχώς πώς να αγκαλιάσουμε τα οφέλη της τεχνολογίας, ενώ ταυτόχρονα να προστατευτούμε από τους κινδύνους της. Αυτή η ελπιδοφόρα πρόθεση του διαχωρισμού γίνεται πλέον ταχύτατα αδύνατη».


Δίπλα της στη σκηνή βρέθηκε ο πρίγκιπας Χάρι, ο οποίος πρόσθεσε: «Αυτή είναι μια καθοριστική στιγμή στη συλλογική μας αποστολή να προστατεύσουμε τα παιδιά και να στηρίξουμε τις οικογένειες σε μια ψηφιακή εποχή».


Το κοινό χειροκρότησε θερμά το ζευγάρι καθώς ολοκλήρωσε την ομιλία του, με πολλούς να παρατηρούν την ομοιότητα των λόγων τους με εκείνους της πριγκίπισσας της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον, νωρίτερα την ίδια μέρα, η οποία είχε προειδοποιήσει για τις επιπτώσεις της υπερβολικής χρήσης οθονών στη ζωή των οικογενειών.


Το βραβείο απονεμήθηκε στους Χάρι και Μέγκαν στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Project Healthy Minds», που τίμησε το φιλανθρωπικό και κοινωνικό τους έργο.

Ο Χάρι τιμήθηκε ως «ανθρωπιστής, υποστηρικτής της ψυχικής υγείας, περιβαλλοντιστής και βετεράνος του στρατού», ενώ η Μέγκαν επαινέθηκε ως «μητέρα, σύζυγος, επιχειρηματίας και φιλάνθρωπος».

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Βακτήρια κρυμμένα μέσα σε όγκους θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην καταπολέμηση του καρκίνου – Νέα ελπιδοφόρα μελέτη

ΙΣΑ για Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας: Η ψυχική υγεία δεν είναι προνόμιο είναι δικαίωμα

Έρευνα της Amazon Web Services: Περισσότερες από 400.000 ελληνικές επιχειρήσεις αξιοποιούν λύσεις Τεχνητής Νοημοσύνης – Οι ...

Φοροδιαφυγή: Ο «οδηγός» αξιολόγησης των καταγγελιών των πολιτών – Συγκροτούνται διαρκείς τριμελείς επιτροπές

Προειδοποίηση Windows: Η ταπετσαρία του υπολογιστή σας μπορεί να επιτρέψει σε χάκερς να τον ελέγξουν – Πώς εμπλέκονται οι A...

Γυναίκα που «πέθανε» δύο φορές αποκαλύπτει τι είδε και γιατί δεν φοβάται πια τον θάνατο
περισσότερα
10:05 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

Καλίδης: «Ξέρουμε τον ρόλο της γυναίκας και του άνδρα στο σπίτι, δεν μπερδευόμαστε»

Ο Πάνος Καλίδης μίλησε για την ανανέωση του συμβολαίου του με την Heaven, τον πρόσφατο γάμο το...
07:29 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

Ιωάννα Τούνη: «Έχω σχέση, είναι ο εφηβικός μου έρωτας» – Η απάντηση για τον γιο της και τα δημοσιεύματα για τον σύντροφό της

Η Ιωάννα Τούνη τα ξημερώματα δημοσίευσε βίντεο στον λογαριασμό της στο Instagram, με τα οποία ...
04:55 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

Βάνα Μπάρμπα: «Στην ηλικία μου, θα ήθελα να είμαι μια γυναίκα που εκπέμπει γοητεία»

Η Βάνα Μπάρμπα μίλησε στο ένθετο Secret των «Παραπολιτικών», σε μια συνέντευξη όπου αναφέρθηκε...
00:41 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

Ιωάννα Μπούκη: «Μου αρέσει που έχω κρατήσει το επίθετο του συζύγου μου – Είμαι περήφανη για εκείνον»

Για τη σχέση της με τον σύζυγό της, δημοσιογράφο Αντώνη Σρόιτερ, αλλά και στην απόφασή της να ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης