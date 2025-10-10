Πρίγκιπας Χάρι – Μέγκαν Μαρκλ: Βραβεύτηκαν ως «Ανθρωπιστές της Χρονιάς» – Οι δηλώσεις για τα παιδιά τους

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ πραγματοποίησαν μια από τις σπάνιες κοινές δημόσιες εμφανίσεις τους, καθώς βραβεύτηκαν ως «Ανθρωπιστές της Χρονιάς» σε λαμπερή τελετή στη Νέα Υόρκη.

Η δούκισσα του Σάσεξ στην ομιλία της εξέφρασε την ανησυχία της σχετικά με το πώς θα μεγαλώσουν τα παιδιά της, Άρτσι και Λίλιμπετ, σε μια ψηφιακή εποχή. «Τα παιδιά μας, ο Άρτσι και η Λίλι, είναι μόλις έξι και τεσσάρων ετών. Ευτυχώς είναι ακόμη πολύ μικρά για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά γνωρίζουμε ότι αυτή η μέρα θα έρθει», δήλωσε η Μέγκαν.

«Όπως τόσοι πολλοί γονείς, σκεφτόμαστε συνεχώς πώς να αγκαλιάσουμε τα οφέλη της τεχνολογίας, ενώ ταυτόχρονα να προστατευτούμε από τους κινδύνους της. Αυτή η ελπιδοφόρα πρόθεση του διαχωρισμού γίνεται πλέον ταχύτατα αδύνατη».

Prince Harry and Meghan Markle step out in NYC for the Project Healthy Minds 3rd Annual Gala, where they’ll receive the Humanitarians of the Year Award. pic.twitter.com/Se29ltdL5r — ExtraTV (@extratv) October 9, 2025



Δίπλα της στη σκηνή βρέθηκε ο πρίγκιπας Χάρι, ο οποίος πρόσθεσε: «Αυτή είναι μια καθοριστική στιγμή στη συλλογική μας αποστολή να προστατεύσουμε τα παιδιά και να στηρίξουμε τις οικογένειες σε μια ψηφιακή εποχή».



Το κοινό χειροκρότησε θερμά το ζευγάρι καθώς ολοκλήρωσε την ομιλία του, με πολλούς να παρατηρούν την ομοιότητα των λόγων τους με εκείνους της πριγκίπισσας της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον, νωρίτερα την ίδια μέρα, η οποία είχε προειδοποιήσει για τις επιπτώσεις της υπερβολικής χρήσης οθονών στη ζωή των οικογενειών.

Prince Harry, Meghan Markle reveal online concerns for their kids as couple is crowned ‘Humanitarians of the Year’ in NYC gala https://t.co/Ko9dotFoEb pic.twitter.com/qLDi8M1j1Q — New York Post (@nypost) October 10, 2025



Το βραβείο απονεμήθηκε στους Χάρι και Μέγκαν στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Project Healthy Minds», που τίμησε το φιλανθρωπικό και κοινωνικό τους έργο.

Ο Χάρι τιμήθηκε ως «ανθρωπιστής, υποστηρικτής της ψυχικής υγείας, περιβαλλοντιστής και βετεράνος του στρατού», ενώ η Μέγκαν επαινέθηκε ως «μητέρα, σύζυγος, επιχειρηματίας και φιλάνθρωπος».