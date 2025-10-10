Σοκ στη Θεσσαλονίκη: Χτύπησαν και βίασαν 6χρονο – Συνελήφθησαν 3 Αφγανοί

Μία υπόθεση φρίκης αποκαλύφθηκε στη Θεσσαλονίκη. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη τριών αλλοδαπών, στην περιοχή του Βαϊοχωρίου, καθώς φέρεται πως προέβησαν με τη χρήση βίας σε γενετήσια πράξη σε βάρος 6χρονου ομοεθνή τους.

Σύμφωνα με την αστυνομία, πρόκειται για τρεις Αφγανούς (19, 25 και 22 ετών), οι οποίοι διαμένουν στη δομή προσωρινής φιλοξενίας αιτούντων άσυλο στην περιοχή, όπου καταγγέλθηκε πως έγινε η πράξη. Το ανήλικο θύμα, κατά την αστυνομία, είναι επίσης από το Αφγανιστάν.

Οι τρεις άνδρες συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, ενώ εις βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για βιασμό, με την οποία οδηγούνται στον εισαγγελέα πρωτοδικών.