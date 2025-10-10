Σοκ στη Θεσσαλονίκη: Χτύπησαν και βίασαν 6χρονο – Συνελήφθησαν 3 Αφγανοί

Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό

Μία υπόθεση φρίκης αποκαλύφθηκε στη Θεσσαλονίκη. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη τριών αλλοδαπών, στην περιοχή του Βαϊοχωρίου, καθώς φέρεται πως προέβησαν με τη χρήση βίας σε γενετήσια πράξη σε βάρος 6χρονου ομοεθνή τους.

Σύμφωνα με την αστυνομία, πρόκειται για τρεις Αφγανούς (19, 25 και 22 ετών), οι οποίοι διαμένουν στη δομή προσωρινής φιλοξενίας αιτούντων άσυλο στην περιοχή, όπου καταγγέλθηκε πως έγινε η πράξη. Το ανήλικο θύμα, κατά την αστυνομία, είναι επίσης από το Αφγανιστάν.

Οι τρεις άνδρες συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, ενώ εις βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για βιασμό, με την οποία οδηγούνται στον εισαγγελέα πρωτοδικών.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η Φυσικοθεραπεία στην πρώτη γραμμή της υγιούς μακροζωίας – Μειώνει τις πτώσεις έως και 30%

5 σημάδια στην ομιλία που μπορεί να σχετίζονται με τη νόσο Αλτσχάιμερ

Εξωδικαστικός μηχανισμός: Τα κριτήρια ένταξης και τι ισχύει για τους ενεργούς πλειστηριασμούς και το κούρεμα οφειλής – Γράφ...

Στεγαστική κρίση: Ποια μέτρα θα εφαρμοσθούν το 2026 για να υπάρξουν περισσότερα διαθέσιμα ακίνητα

Προειδοποίηση Windows: Η ταπετσαρία του υπολογιστή σας μπορεί να επιτρέψει σε χάκερς να τον ελέγξουν – Πώς εμπλέκονται οι A...

Γυναίκα που «πέθανε» δύο φορές αποκαλύπτει τι είδε και γιατί δεν φοβάται πια τον θάνατο
περισσότερα
09:41 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Εφιάλτης για ανήλικη – 34χρονος την κλείδωσε στο σπίτι του και την βίασε

Εφιαλτικές στιγμές έζησε μια ανήλικη στη Θεσσαλονίκη. Για την υπόθεση, που εξιχνιάστηκε από ασ...
09:31 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

Απάτη με λεία δεκάδες χιλιάδες ευρώ – «Μαϊμού» λογιστής έταζε γρήγορες συντάξεις επικαλούμενος υψηλές γνωριμίες στον ΕΦΚΑ

Χιλιάδες ευρώ άρπαξε από ανυποψίαστους πολίτες ένας 61χρονος, ο οποίος παρίστανε τον λογιστή κ...
09:10 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

ΟΠΕΚΕΠΕ: Το έγγραφο για το διπλό «μπόνους» στους Κρητικούς κτηνοτρόφους – Η τροποποίηση της ΚΥΑ και τα ερωτήματα – ΒΙΝΤΕΟ

Νέα στοιχεία «βλέπουν» το φως της δημοσιότητας σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως προκύπ...
08:44 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

Τραγωδία στη Μεσσηνία: Αυτοκίνητο παρέσυρε και σκότωσε 65χρονη

Φρικτό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης 9/10/2025 στην επαρχιακή οδό Αγίου Αν...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης