Απάτη με λεία δεκάδες χιλιάδες ευρώ – «Μαϊμού» λογιστής έταζε γρήγορες συντάξεις επικαλούμενος υψηλές γνωριμίες στον ΕΦΚΑ

Χιλιάδες ευρώ άρπαξε από ανυποψίαστους πολίτες ένας 61χρονος, ο οποίος παρίστανε τον λογιστή και υποσχόταν ότι θα μεσολαβήσει για την ταχύτατη έκδοση σύνταξης, επικαλούμενος δήθεν υψηλές γνωριμίες στον ΕΦΚΑ και στο Υπουργείο Εργασίας.

Σύμφωνα με τον “Ταχυδρόμο”, με αυτό τον τρόπο εξαπάτησε 24 άτομα από τη Σκιάθο, αρπάζοντας από τον καθένα, από 1.500 έως και 10.000 ευρώ. Η απάτη σημειώθηκε τα έτη 2021 και 2022, με τον 61χρονο “μαϊμού” λογιστή να εμπαίζει τα θύματά του επί ενάμιση και πλέον χρόνο.

Συνεργός του ήταν μία 57χρονη, που συστηνόταν ως συνεργάτιδά του και ο ρόλος της ήταν να καθησυχάζει τα θύματα, λέγοντας πως οι αιτήσεις τους προχωρούν κανονικά, πως έχει επικοινωνία με τον 61χρονο και πως όλα βαίνουν καλώς. Όμως, όλα αυτά γίνονταν για να κερδίσουν χρόνο, καθώς ούτε ο 61χρονος ήταν λογιστής, ούτε εκδόθηκαν ποτέ συντάξεις.

Τελικά, οι πολίτες που εξαπατήθηκαν απευθύνθηκαν στη Δικαιοσύνη και την Πέμπτη η υπόθεση εκδικάστηκε στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βόλου. Ο 61χρονος καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 4 ετών και χρηματική ποινή 2.000 ευρώ χωρίς μετατροπή, χωρίς αναστολή, χωρίς η έφεση να έχει αναστέλλουσα δύναμη.

Ο ίδιος δεν παρουσιάστηκε στο δικαστήριο για να απολογηθεί, ούτε εκπροσωπήθηκε από δικηγόρο και κρίθηκε ένοχος για απάτη ιδιαίτερα μεγάλης αξίας από κοινού κατ’ εξακολούθηση. Η δήθεν συνεργάτιδά του καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 2 ετών με τριετή αναστολή, καθώς της αναγνωρίστηκε ο σύννομος βίος.

Συνολικά 22 από τα 24 θύματα της απάτης δήλωσαν στη δίκη παράσταση υποστήριξης της κατηγορίας. Οι παθόντες διέθεσαν στον απατεώνα ό, τι οικονομίες είχαν προκειμένου να συνταξιοδοτηθούν, επειδή ο κατηγορούμενος έπειθε ότι έχει μεγάλη εμπειρία σε ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ζητήματα.