Τραμπ για το Νόμπελ Ειρήνης: «Είναι εντάξει» αν δεν το κερδίσει – Ισχυρίζεται πως «σταμάτησε οκτώ πολέμους»

Λίγες ώρες πριν από την ανακοίνωση του φετινού Νόμπελ Ειρήνης, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εμφανίστηκε αδιάφορος για το αν θα είναι εκείνος ο νικητής, δηλώντας πως «είναι εντάξει», και επιλέγοντας αντ’ αυτού να προβάλει τις πρόσφατες διπλωματικές του επιτυχίες και τις συμφωνίες εκεχειρίας που διαπραγματεύθηκε σε διάφορες εμπόλεμες περιοχές.

«Ξέρω αυτό: κανείς στην ιστορία δεν έχει επιλύσει οκτώ πολέμους μέσα σε διάστημα εννέα μηνών. Κι εγώ σταμάτησα οκτώ πολέμους. Κάτι τέτοιο δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ», δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος την Πέμπτη, κατά τη διάρκεια συνάντησής του στο Οβάλ Γραφείο με τον πρόεδρο της Φινλανδίας.

Αναφερόμενος στην Επιτροπή Νόμπελ, πρόσθεσε: «Θα κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν». Ο Τραμπ υπογράμμισε επίσης ότι δεν επιδίωξε τις ειρηνευτικές του πρωτοβουλίες για χάρη ενός βραβείου.

«Δεν το έκανα γι’ αυτό. Το έκανα γιατί έσωσα πολλές ζωές. Κι αυτό είναι κάτι που με ενοχλεί τόσο πολύ σχετικά με τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Πεθαίνουν 7.000 άνθρωποι την εβδομάδα, νέοι στρατιώτες – είναι σχεδόν όλοι στρατιώτες, της Ουκρανίας και της Ρωσίας. Θεωρητικά, μας επηρεάζει; Όχι. Αλλά είναι κάτι φρικτό. Και θα το λύσουμε κι αυτό», είπε.

Η Επιτροπή Νόμπελ ανακοίνωσε ότι για το φετινό βραβείο Ειρήνης υπάρχουν συνολικά 338 υποψήφιοι. Ο νικητής θα ανακοινωθεί την Παρασκευή, αφότου ο Τραμπ γνωστοποίησε ότι η κυβέρνησή του μεσολάβησε για μια συμφωνία που προβλέπει την απελευθέρωση ομήρων από τη Χαμάς και τον τερματισμό των συγκρούσεων στη Γάζα.

Ο Τραμπ έχει κατά το παρελθόν επικρίνει δημοσίως την Επιτροπή Νόμπελ, ειδικά για την απόφασή της να απονείμει το βραβείο στον πρώην πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα. Συχνά αναφέρεται στον ρόλο του στη διακοπή συγκρούσεων μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν, Ταϊλάνδης και Καμπότζης, καθώς και Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν, ως παραδείγματα των ειρηνευτικών του προσπαθειών.

Στο τέλος του περασμένου μήνα, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι αν παρακαμφθεί και φέτος για το βραβείο, αυτό «θα είναι προσβολή για τη χώρα μας».

Κατά τη διάρκεια της ίδιας συνάντησης στον Λευκό Οίκο, ο Φινλανδός πρόεδρος Αλεξάντερ Στουμπ ρωτήθηκε αν θεωρεί πως ο Τραμπ θα πρέπει να κερδίσει το Νόμπελ Ειρήνης, δεδομένης της υπό διαμόρφωση ειρηνευτικής συμφωνίας στη Μέση Ανατολή. «Αυτή είναι πιθανότατα μια απόφαση που θα προέλθει από την Επιτροπή Νόμπελ», απάντησε ο Στουμπ.