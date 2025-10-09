Νετανιάχου: «Απένειμε» το Νόμπελ Ειρήνης στον Τραμπ με Τεχνητή Νοημοσύνη

Enikos Newsroom

διεθνή

Νετανιάχου: «Απένειμε» το Νόμπελ Ειρήνης στον Τραμπ με Τεχνητή Νοημοσύνη

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρωθυπουργός τους Ισραήλ, ανάρτησε φωτογραφία που δημιουργήθηκε από τεχνητή νοημοσύνη και απεικονίζει τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με ένα μετάλλιο Νόμπελ στο λαιμό του, καθώς ο πρωθυπουργός  Μπενιαμίν Νετανιάχου και άλλοι τον επαινούν.

“Δώστε στον Ντόναλντ Τραμπ το Νόμπελ Ειρήνης – του αξίζει!” γράφει ο Νετανιάχου στο Χ μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός και απελευθέρωσης ομήρων στη Γάζα σήμερα το πρωί. Ο ίδιος έχει ήδη προτείνει τον πρόεδρο για το βραβείο, το οποίο ο Αμερικανός ηγέτης δεν έχει κρύψει ότι θέλει να πάρει.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η Φαινυλκετονουρία (PKU) στο επίκεντρο δύο σημαντικών συνεδρίων σε Ελλάδα και εξωτερικό

ΠΦΣ: Προβλήματα κατά την έναρξη του αντιγριπικού εμβολιασμού-Που οφείλονται

Προσλήψεις εκπαιδευτικών στη ΔΥΠΑ: Αρχίζει σήμερα η υποβολή αιτήσεων – Ποιους αφορά

Εκχερσωμένες εκτάσεις: Πώς θα γίνει η καταγραφή τους και τι ισχύει για τη γεωργική εκμετάλλευση – Τα SOS που πρέπει να γνωρ...

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Mπορείτε να βρείτε τους αριθμούς σε 40 δευτερόλεπτα;

Πώς να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Private DNS στο Android – Και γιατί πρέπει να το κάνετε αμέσως
περισσότερα
17:49 , Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025

Ισραήλ: Πώς θα ελέγχει το 53% της Λωρίδας της Γάζας, μετά την αποχώρηση των IDF – Οι διαδικασίες παράδοσης των ομήρων

Μόλις η κυβέρνηση του Ισραήλ επικυρώσει επίσημα την συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, αρ...
17:13 , Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025

Βίντεο: Έμποροι ναρκωτικών ορμάνε σε παραλία με ταχύπλοο και τους παίρνουν στο κυνήγι οι λουόμενοι

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο όπου φαίνεται η στιγμή που έμποροι ναρκωτικών κυριολε...
16:55 , Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025

Ερντογάν: Θα συμμετάσχουμε και εμείς στην «task force» για τη Γάζα – Στόχος μας να σταματήσει η γενοκτονία

Η Τουρκία θα συμμετάσχει στη δύναμη (task force) που θα επιβλέψει την εφαρμογή της κατάπαυσης ...
16:45 , Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025

Ισραήλ: Δεν σκοπεύει να ελευθερώσει τον Μαρουάν Μπαργούτι

Το Ισραήλ δεν σκοπεύει να απελευθερώσει τον εξέχοντα Παλαιστίνιο τρομοκράτη Μαρουάν Μπαργούτι ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης