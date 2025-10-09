Νετανιάχου: «Απένειμε» το Νόμπελ Ειρήνης στον Τραμπ με Τεχνητή Νοημοσύνη

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρωθυπουργός τους Ισραήλ, ανάρτησε φωτογραφία που δημιουργήθηκε από τεχνητή νοημοσύνη και απεικονίζει τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με ένα μετάλλιο Νόμπελ στο λαιμό του, καθώς ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και άλλοι τον επαινούν.

“Δώστε στον Ντόναλντ Τραμπ το Νόμπελ Ειρήνης – του αξίζει!” γράφει ο Νετανιάχου στο Χ μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός και απελευθέρωσης ομήρων στη Γάζα σήμερα το πρωί. Ο ίδιος έχει ήδη προτείνει τον πρόεδρο για το βραβείο, το οποίο ο Αμερικανός ηγέτης δεν έχει κρύψει ότι θέλει να πάρει.