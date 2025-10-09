Δροσιά: Στη φυλακή ο 29χρονος για την απόπειρα δολοφονίας του 38χρονου – «Είχα αισθήματα ερωτικής αντιζηλίας» υποστήριξε στην απολογία του 

Enikos Newsroom

κοινωνία

Δροσιά, πυροβολισμοί, 38χρονος
Πηγή: InTime

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ο 29χρονος κατηγορούμενος για τους πυροβολισμούς κατά 38χρονου, έξω από το σπίτι του θύματος στη Δροσιά, το πρωί της Τρίτης 30 Σεπτεμβρίου.

Ο κατηγορούμενος σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, ενώπιον του ανακριτή φέρεται να αποδέχτηκε την πράξη του, δηλώνοντας μετανιωμένος.

Συγκεκριμένα, φέρεται να είπε: «Αποδέχομαι την πράξη. Ζητώ συγγνώμη. Είμαι μετανιωμένος. Έχω ψυχωτική διαταραχή και λάμβανα αντιψυχωσικά φάρμακα. Δυο-τρεις ημέρες πριν το συμβάν είχα σταματήσει να λαμβάνω την αγωγή μου με αποτέλεσμα να μην έχω συνείδηση του τι έπραξα. Είχα αισθήματα ερωτικής αντιζηλίας με το θύμα αλλά ποτέ δεν θα έκανα κάτι τέτοιο αν έπαιρνα κανονικά τα φάρμακα. Δεν έχω κάνει ποτέ κακό σε κανέναν».

Ο κατηγορούμενος είχε σχέση με την νυν σύντροφο του θύματος.

