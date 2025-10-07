Βίντεο ντοκουμέντο: Με ταξί διέφυγε ο δράστης που πυροβόλησε τον 38χρονο στη Δροσιά – Η κατάθεση που τον «έκαψε» και η μαρτυρία του αδελφού του

Σε σοκ παραμένει η τοπική κοινωνία της Δροσιάς έπειτα από την απόπειρα δολοφονίας 38χρονου από έναν 29χρονο άνδρα, ο οποίος και συνελήφθη.

Οι αποκαλύψεις αναφορικά με την υπόθεση έχουν την μορφή χιονοστιβάδας με νέα στοιχεία να βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Την ίδια ώρα, άγνωστο παραμένει το κίνητρο του 29χρονου φερόμενου ως δράστη της ένοπλης επίθεσης.

Ο μικρότερος αδελφός του 29χρονου βρίσκεται ακόμη σε σοκ κι όπως λέει δεν μπορεί να πιστέψει ότι ο αδελφός του κατηγορείται για κάτι τέτοιο. Όπως λέει ο κατηγορούμενος δεν είχε συχνές επαφές με την οικογένειά του. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι ακόμη και από το βίντεο δεν μπορούσε να πειστεί ότι αυτός ήταν ο αδελφός του.

«Από τον τρόπο που κινείται δεν πιστεύω ότι είναι ο αδελφός μου, όχι. Η αλήθεια είναι πως δεν πιστεύω ότι είναι ο αδελφός μου», δηλώνει μιλώντας στο MEGA.

Αναφορικά με το αν του είχε πει κάτι ο αδελφός του σχετικά με το 38χρονο θύμα, είπε: «Η αλήθεια είναι ότι αυτά που μου έχουν πει δεν είναι καλά λόγια για τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Αλλά δεν ξέρω τι ισχύει και τι όχι. Τώρα, από εκεί και πέρα αν είπαν ότι θα του κάνουν κάποιο κακό… Όχι, δεν το έχουν πει. Ότι ας πούμε ότι δεν υπήρχε μεγάλη συμπάθεια, ναι 100% δεν υπήρχε μεγάλη συμπάθεια μεταξύ του αδελφού μου και του 38χρονου… Αλλά τον 38χρονο δεν τον έχω γνωρίσει ποτέ. Δεν τον έχω δει, δεν ξέρω τι και πώς», είπε αρχικά και πρόσθεσε:

«Απλά, ξέρω ότι ο αδελφός μου δεν τον συμπαθούσε για κάποιους λόγους, τους οποίους προφανώς δεν μπορώ να αναλύσω αυτή τη στιγμή, γιατί δεν μου πέφτει και λόγος και δεν ξέρω κι αν ισχύουν. Από εκεί και πέρα, για το αν ισχύουν, αυτό που σκέφτομαι δεν μπορώ να το πω, γιατί δεν είναι και πρέπον. Αλλά, αν ισχύουν ναι… Ό,τι έγινε, έγινε… Αν δεν ισχύουν, κρίμα».

Διέφυγε με ταξί

Παράλληλα, το φως της δημοσιότητας είδε και βίντεο από την στιγμή που ο φερόμενος ως δράστης φεύγει από το σημείο της επίθεσης χρησιμοποιώντας ένα ταξί. Ο οδηγός του οχήματος ήταν αυτός που με την κατάθεσή του έκανε το άλλοθι του 29χρονου να καταρρεύσει καθώς ο ίδιος ισχυριζόταν ότι την ώρα του περιστατικού ήταν στη Ζάκυνθο.

Σύμφωνα με το MEGA, το ταξί τον παρέλαβε στις 18 και 28 από την οδό Σολωμού, χωρίς ο οδηγός του να γνωρίζει τι είχε συμβεί.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, στην κατάθεσή του στην αστυνομία, ο οδηγός του ταξί είπε τα ακόλουθα:

Παρέλαβα αυτόν τον νεαρό άνδρα από τα ΚΤΕΛ, και μου ζήτησε να τον μεταφέρω στη Δροσιά. Όταν φτάσαμε στο σημείο, μου ζήτησε να τον περιμένω επικαλούμενος μια δουλειά που είχε να κάνει. Δεν είχα σταθμεύσει στο σημείο που αργότερα από τα ΜΜΕ έμαθα ότι έγινε η επίθεση με τους πυροβολισμούς. Κι έτσι δεν κατάλαβα ότι κάτι συνέβαινε εκείνη την ώρα. Μετά από λίγο, ο άνδρας επέστεψε στο σημείο που τον περίμενα, μπήκε στο ταξί και μονολεκτικά μου είπε “πάμε να φύγουμε” ζητώντας να τον γυρίσω και πάλι στα ΚΤΕΛ».