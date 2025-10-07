Κατάρρευση μπαλκονιών στο Λαύριο: «Από θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα – Τα αμάξια πολτοποιήθηκαν» λέει στο enikos.gr ο δήμαρχος Λαυρεωτικής

Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στο Λαύριο, έπειτα από κατάρρευση μπαλκονιών κτιρίου σε κεντρικό δρόμο, στη συμβολή των οδών Φωκίωνος Νέγρη και Αγίας Παρασκευής.

Του Δημήτρη Μωύσογλου

«Από θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα» λέει στο enikos.gr o δήμαρχος Λαυρεωτικής Δημήτρης Λουκάς περιγράφοντας το περιστατικό. «Κατέρρευσε αρχικά ολόκληρο το στηθαίο ενός μπαλκονιού το οποίο παρέσυρε με την πτώση του και το από κάτω μπαλκόνι. Τα αμάξια που ήταν από κάτω, πολτοποιήθηκαν κυριολεκτικά. Από κλειστά έγιναν καμπριολέ», δηλώνει χαρακτηριστικά.

Όπως αναφέρει, την ώρα της κατάρρευσης των μπαλκονιών το φαρμακείο στο ισόγειο του κτιρίου ήταν σε εφημερία, με τον κόσμο να μπαινοβγαίνει, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί κάποιος περαστικός.

Αυτή την ώρα το σημείο έχει αποκλειστεί από συνεργεία του Δήμου, ενώ αναμένονται η Τροχαία και εκπρόσωποι των ασφαλιστικών εταιρειών ώστε να καταγράψουν το περιστατικό, για να μπορέσουν στη συνέχεια οι υπάλληλοι του Δήμου να απομακρύνουν τα μπάζα.

Σύμφωνα με τον Δημήτρη Λουκά, το σπίτι από το οποίο κατέρρευσε το μπαλκόνι δεν είναι εγκαταλελειμμένο. Αντίθετα κατοικείται κανονικά, όπως είπε στο enikos.gr.

Πηγή φωτογραφιών: Sarantos Retsos