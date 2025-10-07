Κατάρρευση μπαλκονιών στο Λαύριο: «Από θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα – Τα αμάξια πολτοποιήθηκαν» λέει στο enikos.gr ο δήμαρχος Λαυρεωτικής

Δημήτρης Μωύσογλου

κοινωνία

κατέρρευσε μπαλκόνι Λαύριο

Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στο Λαύριο, έπειτα από κατάρρευση μπαλκονιών κτιρίου σε κεντρικό δρόμο, στη συμβολή των οδών Φωκίωνος Νέγρη και Αγίας Παρασκευής.

Λαύριο: Κατέρρευσε μπαλκόνι κτιρίου, σοβαρές ζημιές σε αυτοκίνητα – Δείτε φωτογραφίες

Του Δημήτρη Μωύσογλου

«Από θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα» λέει στο enikos.gr o δήμαρχος Λαυρεωτικής Δημήτρης Λουκάς περιγράφοντας το περιστατικό. «Κατέρρευσε αρχικά ολόκληρο το στηθαίο ενός μπαλκονιού το οποίο παρέσυρε με την πτώση του και το από κάτω μπαλκόνι. Τα αμάξια που ήταν από κάτω, πολτοποιήθηκαν κυριολεκτικά. Από κλειστά έγιναν καμπριολέ», δηλώνει χαρακτηριστικά.

Όπως αναφέρει, την ώρα της κατάρρευσης των μπαλκονιών το φαρμακείο στο ισόγειο του κτιρίου ήταν σε εφημερία, με τον κόσμο να μπαινοβγαίνει, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί κάποιος περαστικός.

Αυτή την ώρα το σημείο έχει αποκλειστεί από συνεργεία του Δήμου, ενώ αναμένονται η Τροχαία και εκπρόσωποι των ασφαλιστικών εταιρειών ώστε να καταγράψουν το περιστατικό, για να μπορέσουν στη συνέχεια οι υπάλληλοι του Δήμου να απομακρύνουν τα μπάζα.

Σύμφωνα με τον Δημήτρη Λουκά, το σπίτι από το οποίο κατέρρευσε το μπαλκόνι δεν είναι εγκαταλελειμμένο. Αντίθετα κατοικείται κανονικά, όπως είπε στο enikos.gr.

κατέρρευσε μπαλκόνι Λαύριο

κατέρρευσε μπαλκόνι Λαύριο

κατέρρευσε μπαλκόνι Λαύριο

κατέρρευσε μπαλκόνι Λαύριο

 

κατέρρευσε μπαλκόνι Λαύριο

Πηγή φωτογραφιών: Sarantos Retsos

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ρεκόρ μεταμοσχεύσεων από αποβιώσαντες δότες- 111 δότες χάρισαν ζωή σε 240 ασθενείς

ΕΔΕ στο «Αττικόν» για το λάθος φάρμακο που δόθηκε σε 22χρονη και της προκάλεσε αλλεργική αντίδραση

Φθηνότερο φέτος το πετρέλαιο θέρμανσης – Τι θα πληρώσουν τα νοικοκυριά, πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις του επ...

Ελβετικό φράγκο: Νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας από τους δανειολήπτες

iPhone: Πρωτότυποι τρόποι για να προσαρμόσετε ακόμα περισσότερο την οθόνη κλειδώματος με το iOS 26

Επιστήμονες αποκαλύπτουν ότι η Γη σκοτεινιάζει ανομοιόμορφα – Τι επιπτώσεις έχει αυτό στην ισορροπία του κλίματος του πλανή...
περισσότερα
17:23 , Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025

Πάνος Ρούτσι: Μέχρι να ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματά μου θα μείνω εδώ

Συνεχίζω τον αγώνα μου μέχρι τα αιτήματά μου να γίνουν δεκτά, δήλωσε πριν από λίγο ο Πάνος Ρού...
17:11 , Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025

Τρίκαλα: Αγρότης έχει «κατασκηνώσει» στο δρόμο γιατί ο ΟΠΕΚΕΠΕ του χρωστάει χρήματα – Βίντεο

Κάτω από το πολιτικό γραφείο του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ Κώστα Σκρέκα, στα Τρ...
16:42 , Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Στις 22 Οκτωβρίου η δίκη των αδελφών Ψωμιάδη για τα «45άρια» έργα

Στις 22 Οκτωβρίου θα ξεκινήσει η δίκη για τα λεγόμενα «45άρια» έργα της άλλοτε Νομαρχίας Θεσσα...
16:35 , Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025

«Μπελάς» τα κλαδιά και τα παράγωγα κοπής: Τι ισχύει για τους κοινόχρηστους χώρους – Ποιος έχει την ευθύνη μεταφοράς στα σημεία που επιλέγουν οι Δήμοι

«Μπελάς» για πολλούς πολίτες είναι τα κλαδιά, οι σχίνοι και τα παράγωγα από θάμνους και δέντρα...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης