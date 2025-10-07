Λαύριο: Κατέρρευσε μπαλκόνι κτιρίου, σοβαρές ζημιές σε αυτοκίνητα – Δείτε φωτογραφίες

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης (7/10) στο Λαύριο έπειτα από κατάρρευση μπαλκονιού στο ύψος των οδών Φωκίωνος Νέγρη και Αγίας Παρασκευής.

Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική με δύο οχήματα και έξι πυροσβέστες. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατέρρευσε το μπαλκόνι πρώτου ορόφου σε κτίριο, όπου στο ισόγειο στεγάζεται ένα φαρμακείο.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους, ενώ σύμφωνα με την ΕΡΤ, τραυματίστηκε ελαφρά μία διερχόμενη γυναίκα που υπέστη εκδορές.

. Ωστόσο, από την κατάρρευση του μπαλκονιού έχουν προκληθεί σοβαρές υλικές ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα.