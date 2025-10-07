Λαύριο: Κατέρρευσε μπαλκόνι κτιρίου, σοβαρές ζημιές σε αυτοκίνητα – Δείτε φωτογραφίες

Enikos Newsroom

κοινωνία

κατέρρευσε μπαλκόνι Λαύριο

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης (7/10) στο Λαύριο έπειτα από κατάρρευση μπαλκονιού στο ύψος των οδών Φωκίωνος Νέγρη και Αγίας Παρασκευής.

Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική με δύο οχήματα και έξι πυροσβέστες. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατέρρευσε το μπαλκόνι πρώτου ορόφου σε κτίριο, όπου στο ισόγειο στεγάζεται ένα φαρμακείο.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους, ενώ σύμφωνα με την ΕΡΤ, τραυματίστηκε ελαφρά μία διερχόμενη γυναίκα που υπέστη εκδορές.

. Ωστόσο, από την κατάρρευση του μπαλκονιού έχουν προκληθεί σοβαρές υλικές ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα.

κατέρρευσε μπαλκόνι Λαύριο

κατέρρευσε μπαλκόνι Λαύριο κατέρρευσε μπαλκόνι Λαύριο κατέρρευσε μπαλκόνι Λαύριο κατέρρευσε μπαλκόνι Λαύριο κατέρρευσε μπαλκόνι Λαύριο κατέρρευσε μπαλκόνι Λαύριο κατέρρευσε μπαλκόνι Λαύριο κατέρρευσε μπαλκόνι Λαύριο

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ρεκόρ μεταμοσχεύσεων από αποβιώσαντες δότες- 111 δότες χάρισαν ζωή σε 240 ασθενείς

ΕΔΕ στο «Αττικόν» για το λάθος φάρμακο που δόθηκε σε 22χρονη και της προκάλεσε αλλεργική αντίδραση

Φθηνότερο φέτος το πετρέλαιο θέρμανσης – Τι θα πληρώσουν τα νοικοκυριά, πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις του επ...

Ελβετικό φράγκο: Νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας από τους δανειολήπτες

iPhone: Πρωτότυποι τρόποι για να προσαρμόσετε ακόμα περισσότερο την οθόνη κλειδώματος με το iOS 26

Επιστήμονες αποκαλύπτουν ότι η Γη σκοτεινιάζει ανομοιόμορφα – Τι επιπτώσεις έχει αυτό στην ισορροπία του κλίματος του πλανή...
περισσότερα
17:23 , Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025

Πάνος Ρούτσι: Μέχρι να ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματά μου θα μείνω εδώ

Συνεχίζω τον αγώνα μου μέχρι τα αιτήματά μου να γίνουν δεκτά, δήλωσε πριν από λίγο ο Πάνος Ρού...
17:11 , Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025

Τρίκαλα: Αγρότης έχει «κατασκηνώσει» στο δρόμο γιατί ο ΟΠΕΚΕΠΕ του χρωστάει χρήματα – Βίντεο

Κάτω από το πολιτικό γραφείο του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ Κώστα Σκρέκα, στα Τρ...
17:04 , Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025

Κατάρρευση μπαλκονιών στο Λαύριο: «Από θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα – Τα αμάξια πολτοποιήθηκαν» λέει στο enikos.gr ο δήμαρχος Λαυρεωτικής

Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στο Λαύριο, έπειτα από κατάρρευση μπαλκονι...
16:42 , Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Στις 22 Οκτωβρίου η δίκη των αδελφών Ψωμιάδη για τα «45άρια» έργα

Στις 22 Οκτωβρίου θα ξεκινήσει η δίκη για τα λεγόμενα «45άρια» έργα της άλλοτε Νομαρχίας Θεσσα...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης