Klavdia: Αποκάλυψε ότι χώρισε από τον Oge – «Είναι η πρώτη φορά που το λέμε κάπου δημόσια»

Η Klavdia μέσα σε λίγο σχετικά καιρό έχει λατρευτεί από τον κόσμο, τόσο για την μαγευτική φωνή της όσο και για τον χαρακτήρα της. Η τραγουδίστρια φέτος ήταν από τα πρόσωπα της εγχώριας showbiz που απασχόλησε πάρα πολύ το κοινό, λόγω της συμμετοχής της στην Eurovision, στην οποία εκπροσώπησε την Ελλάδα και κατάφερε με την ομάδα της να κατακτήσουν την 6η θέση.

Ανάμεσα στα πράγματα που μάθαμε για εκείνη, ήταν και η σχέση της με τον ράπερ Oge. Το ζευγάρι παρ’ ότι δεν είχε κρύψει πως είναι μαζί, κρατούσε χαμηλούς τόνους, θέλοντας να προστατέψει την προσωπική του ζωή.

Στο νέο επεισόδιο της διαδικτυακής εκπομπής «Τσάι με ΛεμόΝ1» που δημοσιεύτηκε σήμερα (7/10), καλεσμένη ήταν η Klavdia. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της, η τραγουδίστρια αποκάλυψε πως με τον Oge αποφάσισαν να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους, ωστόσο διατηρούν πολύ καλές σχέσεις. Μάλιστα, η καλλιτέχνις αναφέρθηκε με πολύ όμορφα λόγια στον πρώην σύντροφό της.

Με αφορμή μία ερώτηση που δέχτηκε για τον Oge, η Klavdia εξομολογήθηκε πως: «Με τον Oge δεν είμαστε πια μαζί. Είναι η πρώτη φορά που το λέμε κάπου δημόσια. Μια χαρά, αγαπιόμαστε, θαυμαζόμαστε.

Εγώ τον θαυμάζω, θεωρώ ότι είναι από τους καλύτερους αυτή τη στιγμή στη χώρα μας σε αυτό που κάνει. Είναι πολυεργαλείο, γράφει, τραγουδάει, κάνει παραγωγές, τα κάνει όλα. Τσάι με λεμόνι κανονικά. Δεν έχει ειπωθεί κάπου δημόσια αυτό!».