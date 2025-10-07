Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ένα ισχυρό σημάδι από το σύμπαν – «Η αλήθεια θα σας ταρακουνήσει»

Στις 7 Οκτωβρίου 2025, τέσσερα ζώδια θα λάβουν ένα ισχυρό σημάδι από το σύμπαν. Η αλήθεια είναι εκεί έξω, και όταν έρθει προς το μέρος μας, όπως θα γίνει αυτή την ημέρα, πιθανότατα θα είναι συντριπτική. Έτσι λειτουργεί το τετράγωνο του Ερμή με τον Πλούτωνα. Φέρνει πληροφορίες στην επιφάνεια και μας αφήνει να τις διαχειριστούμε ανάλογα, όπως πρέπει.

Τα τέσσερα ζώδια μπορεί να αιφνιδιαστούν στην αρχή, αλλά στη συνέχεια όλοι μας θα έχουμε μία από εκείνες τις στιγμές επιφοίτησης, όταν οι συνειδητοποιήσεις κατακλύζουν το μυαλό μας.

Από αυτή τη διέλευση, θα αποκτήσουμε διαύγεια και έναν λόγο για να προχωρήσουμε μπροστά. Ό,τι μάθουμε αυτή την ημέρα θα είναι αποκαλυπτικό, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι κακό! Γιατί δεν είναι!

Τέσσερα ζώδια λαμβάνουν ένα ισχυρό σημάδι από το σύμπαν

Κριός

Το τετράγωνο του Ερμή με τον Πλούτωνα φέρνει στην επιφάνεια μια αλήθεια που αποφεύγατε, Κριοί, και στις 7 Οκτωβρίου δεν θα μπορείτε πια να την αρνηθείτε. Αν και αυτό θα σας φανεί άβολο στην αρχή, αλλά στην πραγματικότητα είναι ένα σημείο καμπής για εσάς.

Η γνώση είναι δύναμη, και ό,τι λάβετε είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεστε για να εξελιχθείτε. Αυτή η ημέρα σας βοηθά να κατανοήσετε ότι η αλήθεια, όσο βαριά κι αν είναι, δεν είναι ποτέ εχθρός σας.

Σας δίνει τη δύναμη να σταματήσετε να σπαταλάτε χρόνο και να αρχίσετε να ζείτε πιο αυθεντικά. Αυτό είναι ένα δώρο πέρα από κάθε όριο.

Θα παρατηρήσετε ότι, μόλις η αλήθεια βγει στο φως, θα νιώσετε πιο ανακουφισμένοι και λιγότερο φορτωμένοι. Το σύμπαν θέλει να δείτε ότι η αντιμετώπιση της πραγματικότητας είναι ο γρηγορότερος δρόμος προς την ελευθερία.

Ταύρος

Το τετράγωνο του Ερμή με τον Πλούτωνα αποκαλύπτει κάτι κρυφό στις σχέσεις ή στη δουλειά σας. Για εσάς, Ταύροι, μπορεί να νιώσετε ότι ανακαλύψατε μια πληροφορία που δεν περιμένατε, αλλά τελικά αποδεικνύεται ευλογία με το καμουφλάζ της.

Στις 7 Οκτωβρίου, θα νιώσετε ότι ήρθε η ώρα να θέσετε μερικά νέα όρια, επειδή τα παλιά δεν ήταν τόσο αποτελεσματικά όσο νομίζατε. Αυτό θα σας βοηθήσει να αναγνωρίσετε ποιος πραγματικά σας υποστηρίζει και ποιος όχι, εξοικονομώντας σας χρόνο και ενέργεια.

Το δώρο που θα λάβετε είναι η διάκριση. Μόλις δείτε την αλήθεια, δεν μπορείτε να την αγνοήσετε, και αυτό είναι καλό. Έχετε την ευκαιρία να κάνετε επιλογές που ευθυγραμμίζονται με τις υψηλότερες αξίες σας. Προχώρησε μπροστά με σιγουριά!

Σκορπιός

Αυτή η ημέρα εξελίσσεται πολύ καλά για εσάς, Σκορπιοί. Η ένταση που φέρνει μια διέλευση όπως το τετράγωνο του Ερμή με τον Πλούτωνα σας βοηθά να δείτε τι λειτουργεί για εσάς και τι πρέπει να φύγει. Ανταμείβεστε με διορατικότητα και βαθιές συνειδητοποιήσεις που φτάνουν κατευθείαν στην καρδιά του θέματος.

Στις 7 Οκτωβρίου, θα βρείτε τον εαυτό σας να έχει μια ουσιαστική συζήτηση με κάποιον. Είτε πρόκειται για φίλο είτε για άγνωστο, τα λόγια που θα ειπωθούν ανοίγουν μια πόρτα μέσα στο μυαλό σας που σας οδηγεί σε μια πολύ βαθύτερη αλήθεια.

Νιώθετε ενδυναμωμένοι. Δεν υπάρχει επιστροφή τώρα. Κάτι που θα ακούσετε αυτή την ημέρα σας κάνει να νιώσετε σαν να έχετε λάβει μια δεύτερη ευκαιρία, και σκοπεύετε να την αξιοποιήσετε στο έπακρο, Σκορπιοί.

Αιγόκερως

Η 7η Οκτωβρίου φέρνει μια αποκάλυψη για τις φιλοδοξίες και τις ευθύνες σας, Αιγόκεροι. Το τετράγωνο του Ερμή με τον Πλούτωνα απομακρύνει την σύγχυση και σας δείχνει τι αξίζει να προσέξετε και τι όχι.

Αυτή η ημέρα σας βοηθά να απαλλαγείτε από παλιά βάρη που νομίζατε ότι έπρεπε να κουβαλάτε. Ό,τι συμβεί κατά τη διάρκεια αυτής της διέλευσης σας απελευθερώνει πραγματικά, και αυτό είναι μια απίστευτη ανακούφιση επίσης. Το δώρο που σας στέλνει το σύμπαν είναι η άδεια να αφήσετε ό,τι δεν εξυπηρετεί πλέον την επιτυχία σας.

Αυτή είναι μια σπάνια και ισχυρή απελευθέρωση. Μόλις δείτε την αλήθεια, θα κατανοήσετε ότι η ενέργειά σας είναι πολύ πολύτιμη για να τη σπαταλάτε. Το σύμπαν σας έχει δώσει τα εργαλεία για να αναδιαμορφώσετε το μέλλον σας. Προχωρήστε!