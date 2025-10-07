Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ένα ισχυρό σημάδι από το σύμπαν – «Η αλήθεια θα σας ταρακουνήσει»

marinasiskos

timeout

7 Οκτωβρίου: 4 Ζώδια λαμβάνουν ένα ισχυρό σημάδι από το σύμπαν – “βλέπετε την πραγματικότητα”. Φωτογραφία: Freepik
7 Οκτωβρίου: 4 Ζώδια λαμβάνουν ένα ισχυρό σημάδι από το σύμπαν – “βλέπετε την πραγματικότητα”. Φωτογραφία: Freepik

Στις 7 Οκτωβρίου 2025, τέσσερα ζώδια θα λάβουν ένα ισχυρό σημάδι από το σύμπαν. Η αλήθεια είναι εκεί έξω, και όταν έρθει προς το μέρος μας, όπως θα γίνει αυτή την ημέρα, πιθανότατα θα είναι συντριπτική. Έτσι λειτουργεί το τετράγωνο του Ερμή με τον Πλούτωνα. Φέρνει πληροφορίες στην επιφάνεια και μας αφήνει να τις διαχειριστούμε ανάλογα, όπως πρέπει.

Τα 3 ζώδια που προσελκύουν την επιτυχία έως τις 12 Οκτωβρίου – «Συναρπαστικές ευκαιρίες για οικονομικά οφέλη»

Τα τέσσερα ζώδια μπορεί να αιφνιδιαστούν στην αρχή, αλλά στη συνέχεια όλοι μας θα έχουμε μία από εκείνες τις στιγμές επιφοίτησης, όταν οι συνειδητοποιήσεις κατακλύζουν το μυαλό μας.

Από αυτή τη διέλευση, θα αποκτήσουμε διαύγεια και έναν λόγο για να προχωρήσουμε μπροστά. Ό,τι μάθουμε αυτή την ημέρα θα είναι αποκαλυπτικό, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι κακό! Γιατί δεν είναι!

Για 3 ζώδια αρχίζει μία νέα δυναμική περίοδος – «Βάζετε τις βάσεις για ένα καλύτερο μέλλον»

Τέσσερα ζώδια λαμβάνουν ένα ισχυρό σημάδι από το σύμπαν – “σήμερα πραγματοποιούνται αποκαλυπτικές διαπιστώσεις”

  • Κριός,
  • Ταύρος,
  • Σκορπιός,
  • Αιγόκερως

Κριός

Το τετράγωνο του Ερμή με τον Πλούτωνα φέρνει στην επιφάνεια μια αλήθεια που αποφεύγατε, Κριοί, και στις 7 Οκτωβρίου δεν θα μπορείτε πια να την αρνηθείτε. Αν και αυτό θα σας φανεί άβολο στην αρχή, αλλά στην πραγματικότητα είναι ένα σημείο καμπής για εσάς.

Η γνώση είναι δύναμη, και ό,τι λάβετε είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεστε για να εξελιχθείτε. Αυτή η ημέρα σας βοηθά να κατανοήσετε ότι η αλήθεια, όσο βαριά κι αν είναι, δεν είναι ποτέ εχθρός σας.

Για 3 ζώδια ο Οκτώβριος θα είναι ένας από τους καλύτερους μήνες της χρονιάς – «Επιτέλους θα δείτε θετικές αλλαγές»

Σας δίνει τη δύναμη να σταματήσετε να σπαταλάτε χρόνο και να αρχίσετε να ζείτε πιο αυθεντικά. Αυτό είναι ένα δώρο πέρα από κάθε όριο.

Θα παρατηρήσετε ότι, μόλις η αλήθεια βγει στο φως, θα νιώσετε πιο ανακουφισμένοι και λιγότερο φορτωμένοι. Το σύμπαν θέλει να δείτε ότι η αντιμετώπιση της πραγματικότητας είναι ο γρηγορότερος δρόμος προς την ελευθερία.

Ταύρος

Το τετράγωνο του Ερμή με τον Πλούτωνα αποκαλύπτει κάτι κρυφό στις σχέσεις ή στη δουλειά σας. Για εσάς, Ταύροι, μπορεί να νιώσετε ότι ανακαλύψατε μια πληροφορία που δεν περιμένατε, αλλά τελικά αποδεικνύεται ευλογία με το καμουφλάζ της.

Στις 7 Οκτωβρίου, θα νιώσετε ότι ήρθε η ώρα να θέσετε μερικά νέα όρια, επειδή τα παλιά δεν ήταν τόσο αποτελεσματικά όσο νομίζατε. Αυτό θα σας βοηθήσει να αναγνωρίσετε ποιος πραγματικά σας υποστηρίζει και ποιος όχι, εξοικονομώντας σας χρόνο και ενέργεια.

Το δώρο που θα λάβετε είναι η διάκριση. Μόλις δείτε την αλήθεια, δεν μπορείτε να την αγνοήσετε, και αυτό είναι καλό. Έχετε την ευκαιρία να κάνετε επιλογές που ευθυγραμμίζονται με τις υψηλότερες αξίες σας. Προχώρησε μπροστά με σιγουριά!

Σκορπιός

Αυτή η ημέρα εξελίσσεται πολύ καλά για εσάς, Σκορπιοί. Η ένταση που φέρνει μια διέλευση όπως το τετράγωνο του Ερμή με τον Πλούτωνα σας βοηθά να δείτε τι λειτουργεί για εσάς και τι πρέπει να φύγει. Ανταμείβεστε με διορατικότητα και βαθιές συνειδητοποιήσεις που φτάνουν κατευθείαν στην καρδιά του θέματος.

Στις 7 Οκτωβρίου, θα βρείτε τον εαυτό σας να έχει μια ουσιαστική συζήτηση με κάποιον. Είτε πρόκειται για φίλο είτε για άγνωστο, τα λόγια που θα ειπωθούν ανοίγουν μια πόρτα μέσα στο μυαλό σας που σας οδηγεί σε μια πολύ βαθύτερη αλήθεια.

Νιώθετε ενδυναμωμένοι. Δεν υπάρχει επιστροφή τώρα. Κάτι που θα ακούσετε αυτή την ημέρα σας κάνει να νιώσετε σαν να έχετε λάβει μια δεύτερη ευκαιρία, και σκοπεύετε να την αξιοποιήσετε στο έπακρο, Σκορπιοί.

Αιγόκερως

Η 7η Οκτωβρίου φέρνει μια αποκάλυψη για τις φιλοδοξίες και τις ευθύνες σας, Αιγόκεροι. Το τετράγωνο του Ερμή με τον Πλούτωνα απομακρύνει την σύγχυση και σας δείχνει τι αξίζει να προσέξετε και τι όχι.

Αυτή η ημέρα σας βοηθά να απαλλαγείτε από παλιά βάρη που νομίζατε ότι έπρεπε να κουβαλάτε. Ό,τι συμβεί κατά τη διάρκεια αυτής της διέλευσης σας απελευθερώνει πραγματικά, και αυτό είναι μια απίστευτη ανακούφιση επίσης. Το δώρο που σας στέλνει το σύμπαν είναι η άδεια να αφήσετε ό,τι δεν εξυπηρετεί πλέον την επιτυχία σας.

Αυτή είναι μια σπάνια και ισχυρή απελευθέρωση. Μόλις δείτε την αλήθεια, θα κατανοήσετε ότι η ενέργειά σας είναι πολύ πολύτιμη για να τη σπαταλάτε. Το σύμπαν σας έχει δώσει τα εργαλεία για να αναδιαμορφώσετε το μέλλον σας. Προχωρήστε!

 

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Περίπου οι μισοί οδηγοί που χάθηκαν στην άσφαλτο είχαν στο αίμα τους μια συγκεκριμένη ουσία – Ποια είναι αυτή;

Ποια συμπτώματα στο στόμα μπορεί να δείχνουν ότι έχετε διαβήτη

Βουλή: Σήμερα αρχίζει στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων η επεξεργασία του νομοσχεδίου του υπουργείου Εργασίας

ΣΕΒ: Τι αναμένεται να πει σήμερα ο Μητσοτάκης για το ενεργειακό κόστος στη βιομηχανία

Ζώδια και σχέσεις: Το χειρότερο ταίρι που μπορείτε να επιλέξετε – «Προσέξτε την αστρολογική συμβατότητα»

Signal: Μη χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή στα νέα iPhone 17 – «Κάντε αυτήν την αλλαγή αμέσως»
περισσότερα
09:07 , Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025

Ο σύντροφός της παρίστανε για έναν χρόνο ότι δουλεύει – «Έγινε έξαλλος όταν ζήτησα να μάθω την αλήθεια»

Μία γυναίκα, βίωσε σοκ όταν ανακάλυψε πως, ο σύντροφός της παρίστανε ότι έχει δουλειά για σχεδ...
08:30 , Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025

Συνταγή για πένες αλά Νόρμα – Πώς να φτιάξετε την μακαρονάδα σαν… Ιταλοί

Η πάστα αλά Νόρμα αποτελείται από τραγανή τηγανητή μελιτζάνα καλυμμένη με πλούσια σάλτσα ντομά...
06:15 , Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν είσαι ο Σέρλοκ Χολμς θα βρεις το κλειδί σε 8 δευτερόλεπτα

Για να λύσετε αυτή την νέα οπτική ψευδαίσθηση, που έχει δυσκολέψει ακόμη και τους πιο δυνατούς...
05:30 , Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025

Τα ζώδια σήμερα, Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2025: Τοξότες, τολμήστε να αντιμετωπίσετε αυτό που αποφεύγατε

Τι θα συμβεί σήμερα Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2025; Ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια. Μάθετε τα π...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης