Klavdia: Η τρυφερή ανάρτηση του συντρόφου της για τα γενέθλιά της

Enikos Newsroom

lifestyle

Oge Κλαυδία Klavdia

Γενέθλια έχει σήμερα, Δευτέρα (18/8), η Klavdia, που εκπροσώπησε επάξια την χώρα μας στην φετινή Eurovision.

Klavdia: Η περιπέτεια στο Παρίσι – «Δεν μας πήγε καλά»

Η τραγουδίστρια έκλεισε τα 23 της χρόνια και ο σύντροφός της OGE έκανε μια τρυφερή ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Συγκεκριμένα, κοινοποίησε μια κοινή τους φωτογραφία από τις καλοκαιρινές τους διακοπές με φόντο το ηλιοβασίλεμα, ενώ την όμορφη λήψη συνόδεψε με μια εξίσου γλυκιά λεζάντα.

«Περισσότερη ζωή. Χρόνια πολλά στο άλλο μου μισό», έγραψε ο Oge στην εικόνα που μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους, με την τραγουδίστρια να την αναδημοσιεύει και στο δικό της προφίλ.

ΚΛΑΥΔΙΑ ΓΕΝΕΘΛΙΑ

