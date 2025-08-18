Σοφία Παυλίδου: Ποζάρει με το μπικίνι της ξαπλωμένη στα βράχια με φόντο το ηλιοβασίλεμα

Η Σοφία Παυλίδου ανέβασε την Δευτέρα (18/8) στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες, στις οποίες τη βλέπουμε να φορά το μπικίνι της και να ποζάρει στην παραλία.

Χαμογελαστή, χαλαρή, με πόζες στο ηλιοβασίλεμα που μαρτυρούν ότι αφήνει την καθημερινότητα πίσω της και απολαμβάνει τις διακοπές της, η γνωστή ηθοποιός εντυπωσιάζει και με την προσεγμένη σιλουέτα της ξαπλωμένη στα βράχια.

«Η ζωή σου επεκτείνεται προς την κατεύθυνση αυτού στο οποίο εστιάζεις. Αν περνάς τις μέρες σου σκεπτόμενος το άγχος, την έλλειψη ή ό,τι λείπει… μένεις εκεί. Αλλά όταν αρχίσεις να γεμίζεις το μυαλό σου με ό,τι αγαπάς, ό,τι σε ενθουσιάζει, ό,τι σε φωτίζει, τότε όλα αρχίζουν να αλλάζουν», έγραψε η Σοφία Παυλίδου.