Premier League: Απαγόρευση εισόδου σε όλα τα γήπεδα στο Ηνωμένο Βασίλειο στον οπαδό για την ρατσιστική επίθεση στον Σεμένιο

Ο οπαδός που έβρισε, κάνοντας ρατσιστικά σχόλια εναντίον του Γκανέζο διεθνή επιθετικού της Μπόρνμουθ, Αντουάν Σεμένιο, την Παρασκευή στο «Άνφιλντ», τιμωρήθηκε με απαγόρευση εισόδου σε στάδια στο Ηνωμένο Βασίλειο εν αναμονή της έκβασης της έρευνας, ανακοίνωσε σήμερα (18/8) η αστυνομία.

Ο 47χρονος, κάτοικος του Λίβερπουλ απομακρύνθηκε από το «Άνφιλντ» μετά τη διακοπή του αγώνα και στη συνέχεια συνελήφθη το Σάββατο.

Η αγγλική αστυνομία τον άφησε ελεύθερο, αλλά του απαγόρευσε να «παρακολουθήσει οποιονδήποτε ποδοσφαιρικό αγώνα στο Ηνωμένο Βασίλειο». Του απαγορεύεται επίσης να πλησιάζει ένα γήπεδο ποδοσφαίρου «εντός ενός μιλίου» (1,6 χλμ.), ανέφερε σε ανακοίνωσή της.

Η έρευνα «συνεχίζεται και συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε στενά με τον σύλλογο», πρόσθεσε η τοπική αστυνομία.

Ο αγώνας μεταξύ Λίβερπουλ και Μπόρνμουθ (4-2) διακόπηκε στο 29ο λεπτό, αφού ο Αντουάν Σεμένιο είπε στον διαιτητή για ρατσιστικές επιθέσεις που προέρχονταν από τις κερκίδες.

Ο Γκανέζος ακραίος, ο οποίος σκόραρε δύο γκολ κατά τη διάρκεια του αγώνα, δήλωσε το Σάββατο ότι το περιστατικό θα τον σημάδευε «για πάντα». «Όχι λόγω των λόγων ενός ατόμου, αλλά επειδή ολόκληρη η ποδοσφαιρική οικογένεια ενώθηκε» για να τον στηρίξει, έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

