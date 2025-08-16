Σεμένιο μετά την ρατσιστική επίθεση που δέχθηκε: «Το ποδόσφαιρο έδειξε την καλύτερη πλευρά του, όταν είχε μεγαλύτερη σημασία»

Ο επιθετικός της Μπόρνμουθ, Αντουάν Σεμένιο, ευχαρίστησε τους συμπαίκτες του, τη Λίβερπουλ και τους διαιτητές για την υποστήριξή τους, αφού ο διεθνής Γκανέζος επιθετικός ανέφερε ρατσιστική επίθεση, χθες (15/8) κατά τη διάρκεια του εναρκτήριου αγώνα της σεζόν 2025/26 στην Premier League, στο Άνφιλντ.

Ο Σεμένιο έγινε στόχος ενός άνδρα από το πλήθος κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου. Αφού ενημερώθηκε σχετικά από τον Σεμένιο, ο διαιτητής Άντονι Τέιλορ διέκοψε το παιχνίδι σε κόρνερ της Λίβερπουλ στο 29ο λεπτό, προτού μιλήσει και με τους δύο προπονητές και τους αρχηγούς στην πλάγια γραμμή.

Η αστυνομία του Μέρσεϊσαϊντ αργότερα δήλωσε ότι ένας 47χρονος άνδρας αποβλήθηκε από το Άνφιλντ μετά από αναφορές για ρατσιστική επίθεση, προσθέτοντας ότι διεξάγεται έρευνα.

«Η χθεσινή νύχτα στο Άνφιλντ θα μείνει μαζί μου για πάντα, όχι λόγω των λόγων ενός ατόμου, αλλά λόγω του πώς ολόκληρη η ποδοσφαιρική οικογένεια στάθηκε ενωμένη», έγραψε ο Σεμένιο στο Instagram.

«Στους συμπαίκτες μου στην Μπόρνμουθ που με στήριξαν εκείνη τη στιγμή, στους παίκτες και τους οπαδούς της Λίβερπουλ που έδειξαν τον πραγματικό τους χαρακτήρα, στους διαιτητές της Premier League που το χειρίστηκαν επαγγελματικά, ευχαριστώ. Το ποδόσφαιρο έδειξε την καλύτερη πλευρά του όταν είχε μεγαλύτερη σημασία.»

Με τη Λίβερπουλ να προηγείται με 2-0, ο Σεμένιο σκόραρε δύο φορές στο δεύτερο ημίχρονο ισοφαρίζοντας, προτού η γηπεδούχος ομάδα πετύχει δύο γκολ στο τέλος για να κερδίσει με 4-2.

«Το να σκοράρω αυτά τα δύο γκολ ήταν σαν να μιλάω τη μόνη γλώσσα που πραγματικά έχει σημασία στο γήπεδο», πρόσθεσε ο Σεμένιο και πρόσθεσε: «Γι’ αυτό παίζω για στιγμές σαν κι αυτές, για τους συμπαίκτες μου, για όλους όσους πιστεύουν σε αυτό το όμορφο παιχνίδι. Τα συντριπτικά μηνύματα υποστήριξης από όλο τον κόσμο του ποδοσφαίρου μου υπενθυμίζουν γιατί αγαπώ αυτό το άθλημα. Συνεχίζουμε να προχωράμε μπροστά, μαζί».

Ο Ισπανός προπονητής της Μπόρνμουθ, Αντόνι Ιραόλα, δήλωσε ότι ήταν «μεγάλη ντροπή που αυτά τα πράγματα συνεχίζουν να συμβαίνουν», ενώ ο αρχηγός Άνταμ Σμιθ δήλωσε σοκαρισμένος:

«Εντελώς απαράδεκτο, κάπως σοκαρισμένο που συνέβη σε αυτή την εποχή. Δεν ξέρω πώς ο Αντ συνέχισε να παίζει και να πετυχαίνει αυτούς τους στόχους», δήλωσε ο Σμιθ στο Sky Sports.

«Κάτι πρέπει να γίνει. Το να γονατίσεις δεν είχε κανένα αποτέλεσμα. Τον έχουμε στηρίξει και ελπίζουμε να είναι καλά. Δείχνει τι είδους άνθρωπος είναι με το να το αναφέρει στον διαιτητή και να συνεχίσει.».

Ο Σεμένιο αποκάλυψε επίσης ότι είχε δεχτεί ρατσιστική επίθεση στο διαδίκτυο μετά τον αγώνα: «Πότε θα σταματήσει;», είπε, κοινοποιώντας ένα στιγμιότυπο οθόνης ενός σχολίου στο οποίο κάποιος δημοσίευσε emoji μαϊμούς στο προφίλ του.