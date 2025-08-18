Χαμάς: Δέχθηκε την πρόταση για κατάπαυση πυρός στην Γάζα

Η Χαμάς αποδέχθηκε την νέα πρόταση για κατάπαυση πυρός στην Γάζα την οποία παρουσίασαν η Αίγυπτος και το Κατάρ, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το δίκτυο Al Jazeera.

Ισραήλ: Ηχητικό ντοκουμέντο «καίει» υποστράτηγο των IDF – «Απαραίτητοι οι 50.000 νεκροί στην Γάζα – Δεν έχει σημασία αν πρόκειται για παιδιά»

Πηγή της Χαμάς δήλωσε στο αραβικό δίκτυο ότι «ενημερώσαμε τους διαμεσολαβητές για την έγκρισή μας στην πρότασή τους, η οποία παρουσιάστηκε χθες».

Η απόφαση της Χαμάς ήρθε μετά την επίσκεψη του πρωθυπουργού του Κατάρ, σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν μπιν Τζασίμ αλ Θάνι στην Αίγυπτο και τις συνομιλίες που είχε με τον Αιγύπτιο πρόεδρο, Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι για την κατάπαυση πυρός στην Γάζα.

Νωρίτερα Παλαιστίνιος αξιωματούχος επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι αντιπροσωπεία της Χαμάς έλαβε στο Κάιρο από τους μεσολαβητές νέα πρόταση για εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας.  Το κείμενο αυτό επαναλαμβάνει τους βασικούς όρους προηγούμενης αμερικανικής πρότασης η οποία προέβλεπε εκεχειρία 60 ημερών στη Γάζα και την απελευθέρωση σε δύο στάδια Ισραηλινών ομήρων που απήχθησαν από τη Χαμάς κατά την επίθεσή της στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

«Η υπό τον Χαλίλ αλ Χάγια αντιπροσωπεία της Χαμάς στο Κάιρο έλαβε από τους μεσολαβητές της Αιγύπτου και του Κατάρ νέα πρόταση εκεχειρίας», επεσήμανε ο Παλαιστίνιος αξιωματούχος που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του.

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι η πρόταση «βασίζεται σε αυτή του Αμερικανού απεσταλμένου (Στιβ) Γουίτκοφ, η οποία προβλέπει εκεχειρία 60 ημερών και την απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων σε δύο στάδια».

«Η πρόταση είναι μια συμφωνία- πλαίσιο για την έναρξη διαπραγματεύσεων για μια μόνιμη εκεχειρία», σημείωσε ο ίδιος.

Η Χαμάς είχε ανακοινώσει την προηγούμενη εβδομάδα ότι υψηλόβαθμη αντιπροσωπεία της βρίσκεται στο Κάιρο για συνομιλίες με Αιγύπτιους αξιωματούχους σχετικά με τις προσπάθειες επίτευξης εκεχειρίας στον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας, έπειτα από περισσότερους από 22 μήνες.

Η Αίγυπτος, το Κατάρ και οι ΗΠΑ μεσολαβούν μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς. Ω στόσο δεν έχει επιτευχθεί κάποια πρόοδος στις συνομιλίες έπειτα από μια πρώτη, σύντομη εκεχειρία στις αρχές του έτους.

