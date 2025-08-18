Ισραήλ: Ηχητικό ντοκουμέντο «καίει» υποστράτηγο των IDF – «Απαραίτητοι οι 50.000 νεκροί στην Γάζα – Δεν έχει σημασία αν πρόκειται για παιδιά»

Ένα ηχητικό ντοκουμέντο που δημοσιοποιήθηκε από το ισραηλινό δίκτυο Channel 12 αποκαλύπτει ότι υποστράτηγος εν αποστρατεία των Ενόπλων Δυνάμεων του Ισραήλ θεωρεί «απαραίτητους» τους δεκάδες χιλιάδες θανάτους αμάχων Παλαιστίνιων στην Γάζα.

«Για όλα όσα συνέβησαν στις 7 Οκτωβρίου, για κάθε έναν άνθρωπο στις 7 Οκτωβρίου, 50 Παλαιστίνιοι πρέπει να πεθάνουν. Δεν έχει σημασία τώρα αν πρόκειται για παιδιά», ακούγεται να λέει ο υποστράτηγος Αχαρόν Χαλίβα αναφερόμενος στην επίθεση της Χαμάς στα ισραηλινά εδάφη την 7η Οκτωβρίου 2023.

«Το γεγονός ότι υπάρχουν ήδη 50.000 νεκροί στη Γάζα είναι απαραίτητο και απαιτούμενο για τις μελλοντικές γενιές», δηλώνει ο υποστράτηγος ε.α. των IDF.

Δεν είναι σαφές πότε έγινε η ηχογράφηση του. Να σημειωθεί ότι ο αριθμός των νεκρών στη Γάζα ξεπέρασε τους 50.000 τον περασμένο Μάρτιο.

«Δεν υπάρχει καμία επιλογή. Κάθε τόσο, χρειάζονται μια Νάκμπα για να νιώσουν το τίμημα», ακούγεται να λέει ο Αχαρόν Χαλίβα. Η Νάκμπα που σημαίνει «καταστροφή» στα αραβικά, αφορά τα γεγονότα του 1948 όταν περίπου 700.000 Παλαιστίνιοι έφυγαν ή εκδιώχθηκαν από τα σπίτια τους από ένοπλες εβραϊκές ομάδες κατά τη διάρκεια της ίδρυσης του κράτους του Ισραήλ.

Σε δήλωσή του στο Channel 12, ο Αχαρόν Χαλίβα είπε ότι οι ηχογραφήσεις έγιναν σε ένα «κλειστό φόρουμ και μπορώ μόνο να το μετανιώσω».

Χαρακτήρισε τις ηχογραφήσεις «αποσπάσματα μερικών πραγμάτων, τα οποία δεν μπορούν να αντικατοπτρίζουν την πλήρη εικόνα, ειδικά όταν πρόκειται για πολύπλοκα, λεπτομερή ζητήματα, τα περισσότερα από τα οποία είναι άκρως απόρρητα».

Ο Αχαρόν Χαλίβα ήταν επικεφαλής της ισραηλινής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών στις 7 Οκτωβρίου 2023, όταν η Χαμάς εξαπέλυσε επιθέσεις στο νότιο Ισραήλ κατά τις οποίες σκοτώθηκαν 1.200 άνθρωποι και απήχθησαν άλλοι 250. Παραιτήθηκε από τη θέση του τον Απρίλιο του 2024 και ήταν ο πρώτος ανώτερος αξιωματικός των IDF που παραιτήθηκε.

Στις ηχογραφήσεις ακούγονται συνομιλίες του Χαλίβα με ένα δεύτερο πρόσωπο το οποίο δεν κατονομάζεται. Σε αυτές τις συνομιλίες ο Χαλίβα ακούγεται να λέει ότι δεν ευθύνεται μόνο ο ισραηλινός στρατός για τις αποτυχίες που οδήγησαν στην επίθεση της Χαμάς.

Επιρρίπτει ευθύνες στην πολιτική ηγεσία του Ισραήλ και στη Σιν Μπετ την υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας του Ισραήλ, επειδή πίστευαν ότι η Χαμάς δεν ήταν σε θέση να πραγματοποιήσει επίθεση.