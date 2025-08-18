Βελόπουλος: Ο πρωθυπουργός τα βλέπει όλα «εξαιρετικά» την ώρα που οι άνθρωποι του ΕΣΥ καταγγέλλουν την κυβέρνηση για τον «θάνατό του»

«Ο πρωθυπουργός είναι χαμένος στην δική του πραγματικότητα. Τα βλέπει όλα “εξαιρετικά” την ώρα που οι άνθρωποι του Εθνικού Συστήματος Υγείας, γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό καταγγέλλουν την κυβέρνηση για τον “θάνατο του ΕΣΥ”», δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.

Υποστήριξε ότι «δυστυχώς, είναι απολύτως λογικό για έναν πολιτικό, “υπηρέτη” των ολιγαρχών και της ιδιωτικής υγείας να ζει στην εικονική του πραγματικότητα και όχι στην οδυνηρή πραγματικότητα που εξέθεσε ακόμα και η γαλλική Le Monde περιγράφοντας την κατάρρευση του ΕΣΥ την οποία βιώνουν όλοι οι Έλληνες».