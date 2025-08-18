Φωτιά στην Πάτρα: Άξονα 5 δράσεων ανακοίνωσε ο Θοδωρής Λιβάνιος για την αποκατάσταση των ζημιών – Σύσκεψη στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Enikos Newsroom

πολιτική

Φωτιά στην Πάτρα: Άξονα 5 δράσεων ανακοίνωσε ο Θοδωρής Λιβάνιος για την αποκατάσταση των ζημιών – Σύσκεψη στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Στην ανάγκη συνεργασίας μεταξύ των φορέων και στην επίσπευση του χρόνου που απαιτείται για την αποκατάσταση των ζημιών, αναφέρθηκε ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος κατά την σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, παρουσία και δημάρχων των περιοχών που επλήγησαν από τις πρόσφατες φωτιές, όπου και ανακοίνωσε άξονα πέντε δράσεων.

Φωτιές: Επίσκεψη Κατσαφάδου σε Πάτρα και Πρέβεζα – Συντονισμός για την επόμενη ημέρα στις πληγείσες περιοχές

Ο υπουργός σημείωσε ότι ο χρόνος είναι ένας κρίσιμος παράγοντας και ανέφερε ότι το πρώτο που πρέπει για γίνει είναι η αποκατάσταση των καταστροφών φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων που επλήγησαν από τις πυρκαγιές και το δεύτερο είναι η καταβολή των αποζημιώσεων, αφού γίνει πρώτα η απαραίτητα καταγραφή των ζημιών σε φυτικό και ζωικό κεφάλαιο. Το τρίτο είναι η αποκατάσταση των δημοτικών υποδομών που έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές, κυρίως στους δήμους Πατρέων και Δυτικής Αχαΐας, αλλά και στο τμήμα που έχει πληγεί στο δήμο Ερυμάνθου.

Ο κ. Λιβάνιος χαρακτήρισε «εξαιρετικά σημαντικό τον τέταρτο άξονα δράσεων που είναι η αντιπλημμυρική θωράκιση, κυρίως της Πάτρας, ενόψει και του επερχόμενου χειμώνα και με δεδομένο ότι αφορούν μια περιοχή όπου τα ύψη βροχοπτώσεων είναι από τα υψηλότερα στη χώρα. Για αυτό πρέπει με συνεργασία να δράσουμε γρήγορα χωρίς καμία καθυστέρηση».

Αναφερόμενος στον πέμπτο άξονα είπε ότι «αφορά στην αποτίμηση της κατάσταση στον ΦΟΣΔΑ ώστε να διαπιστωθεί εάν και πόσο επηρέασε η πυρκαγιά την εγκατάσταση ώστε να γίνουν οι κατάλληλες ενέργειες».

Κ. Κατσαφάδος: Πολύ σύντομα θα αποζημιωθούν όσοι έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές

Από την πλευρά του ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος χαρακτήρισε «πολύ επικίνδυνη την πυρκαγιά που άφησε πολλές καταστροφές πίσω της. Ευτυχώς δεν θρηνήσαμε κάποιο ανθρώπινο θύμα. Ωστόσο χάθηκαν περιουσίες και ένα μεγάλο κομμάτι του φυσικού περιβάλλοντος».

Πρόσθεσε, ότι «πρέπει να δημιουργήσουμε όλο αυτό το πλέγμα ενεργειών και ένα πλαίσιο συνεργασίας, ώστε σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα όσοι πλήγησαν από την πυρκαγιά να επανέλθουν στην κανονικότητα».

Σημείωσε επίσης ο υφυπουργός ότι «αυτό που απαιτείται για να έχουμε ταχύτητα και ευελιξία και αν αποζημιωθούν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα οι πολίτες που έχουν πληγεί είναι η συνεργασία μεταξύ του Α’ και Β΄ βαθμού τοπικής Αυτοδιοίκησης και των συναρμόδιων υπουργείων. Σήμερα βάζουμε ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, το οποίο τηρώντας το πάρα πολύ σύντομα θα αποζημιωθούν όσοι έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές».

Έξω από το κτίριο όπου πραγματοποιήθηκε η σύσκεψη είχαν συγκεντρωθεί πυρόπληκτοι που ζητούσαν την επίσπευση των διαδικασιών αποζημίωσης και αποκατάστασης των ζημιών που προκάλεσαν οι πυρκαγιές.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
11:56 , Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025

Άδωνις Γεωργιάδης: «Ευχαριστούμε θερμά τον Πρωθυπουργό για τη συνεχή και ουσιαστική του στήριξη στην προσπάθειά μας για ένα νέο καλύτερο ΕΣΥ»

Με αφορμή την ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη σχετικά με την αναβάθμιση του ΕΣΥ και την αξιολό...
11:40 , Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025

Φωτιές: Επίσκεψη Κατσαφάδου σε Πάτρα και Πρέβεζα – Συντονισμός για την επόμενη ημέρα στις πληγείσες περιοχές

Σήμερα, Δευτέρα 18 Αυγούστου, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιο...
11:20 , Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025

Μητσοτάκης για αξιολόγηση νοσοκομείων: «Πολύ σημαντική η συμπλήρωση του ερωτηματολόγιου – Βοηθά να διορθωθούν αδυναμίες πολλών δεκαετιών»

Με κεντρικό μήνυμα την αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσο...
10:13 , Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025

Αλέξης Τσίπρας: Οι τρεις «σταθμοί» του μέχρι να ιδρύσει το νέο κόμμα

Η πολιτική επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα μπαίνει πλέον στην τελική ευθεία, καθώς όλο και περισσότ...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο