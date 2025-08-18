Ξάνθη: Απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στο σημείο του τροχαίου με τους τρεις νεκρούς

Σε απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στην Εγνατία Οδό Ιάσμου – Ξάνθης, στο ρεύμα Κομοτηνής – Ξάνθης, λόγω του τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε λίγο νωρίτερα, προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές.

Η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται μέσω του εθνικού δικτύου Κομοτηνής – Πόρτο Λάγους – Ξάνθης και παρακαλούνται οι οδηγοί να ακολουθούν τις οδηγίες των ρυθμιστών τροχονόμων.

Υπενθυμίζεται ότι το τροχαίο σημειώθηκε στην Εγνατία Οδό, στο ρεύμα προς Ξάνθη, με τραγικό απολογισμό τρεις νεκρούς, οι οποίοι απανθρακώθηκαν. Όλα συνέβησαν όταν ένα διερχόμενο φορτηγό συγκρούστηκε, για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, με δυο διερχόμενα ιδιωτικής χρήσης επιβατικά αυτοκίνητα.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, στο ένα όχημα επέβαιναν τέσσερα άτομα, εκ των οποίων τα τρία σκοτώθηκαν ακαριαία, ενώ το τέταρτο μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένο στο νοσοκομείο. Σοβαρά τραυματισμένος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και ο οδηγός του φορτηγού, ενώ στο τρίτο όχημα επέβαιναν άλλα τέσσερα άτομα, τα οποία δεν έχουν τραυματιστεί.

Από τη σφοδρή σύγκρουση προκλήθηκε μεγάλης έκτασης πυρκαγιά, η οποία μάλιστα πέρασε και σε παρακείμενη αγροτική έκταση. Άμεση ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής και της αστυνομίας, που με ισχυρές δυνάμεις έσπευσαν στην περιοχή, μαζί με τρία ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

 

