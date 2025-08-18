Ανδρέας Γεωργίου: Η συγκινητική ανάρτηση για τα 31 χρόνια από τον θάνατο της μητέρας του

Ο Ανδρέας Γεωργίου στην τρυφερή ηλικία των 12 ετών “έχασε” την μητέρα του από AIDS. Σήμερα (18/8) συμπληρώνονται 31 χρόνια από τον θάνατο της και ο επιτυχημένος ηθοποιός και σεναριογράφος έκανε μία συγκινητική ανάρτηση στο προφίλ που διατηρεί στο Instagram.

Συγκεκριμένα, ο Ανδρέας Γεωργίου δημοσίευσε μία φωτογραφία της μητέρας του, με την μορφή του Instagram story.

Στην ανάρτησή του, ο αγαπημένος καλλιτέχνης έχει βάλει μία κόκκινη καρδιά και έχει γράψει: «31 χρόνια…».

Καλεσμένος στην εκπομπή της Ελεονώρας Μελέτη «Μετά τα Μεσάνυχτα», ο Ανδρέας Γεωργίου είχε μιλήσει για τον θάνατο της μητέρας του.

«Έχασα τη μαμά μου από AIDS όταν ήμουν 12 ετών. Δεν ήταν εύκολο. Η μητέρα μου ήταν φορέας την εποχή που δεν υπήρχε προστασία. Είχα έναν πατέρα καλλονό, πολύ ωραίος άνδρας, ήταν πάντα έξω γιατί ήταν ψαράς και έπρεπε να φέρνει το φαγητό στο σπίτι. Τον ιό τον έφερε ο μπαμπάς μου στο σπίτι. Και όταν ανακάλυψε ότι έφερε στον ιό στο σπίτι και κόλλησε τη μητέρα μου ήταν σαν να έπεσε μια βόμβα στο σπίτι μας», είχε εξηγήσει.

Στη συνέχεια είχε αναφέρει ότι: «Ένιωθα πάντα πιο μεγάλος και πάντα καταλάβαινα τι έλεγαν, ότι θα μείνουμε ορφανά, ότι θα καταστραφούμε και αυτό ήταν που με πείσμωνε. Είμαστε τέσσερα αδέλφια και πολύ αγαπημένα. Είμαστε η δύναμη ο ένας του άλλου».

«Θύμωσα με τον πατέρα μου όταν έγινε αυτό και έκανα επανάσταση. Πήγα μαζί της στο Λονδίνο, όσο έκανε θεραπεία. Της υποσχέθηκα ότι θα είμαι εντάξει και δίπλα στα αδέλφια μου. Όταν γύρισα είχα μεγάλο πρόβλημα με τον πατέρα μου. Τα τελευταία χρόνια όμως ήρθαμε κοντά, δεν έχω αφήσει τίποτα μέσα μου, τα είπαμε όλα», είχε σημειώσει.