Φωτιές: Επίσκεψη Κατσαφάδου σε Πάτρα και Πρέβεζα – Συντονισμός για την επόμενη ημέρα στις πληγείσες περιοχές

Enikos Newsroom

πολιτική

Φωτιά Πάτρα

Σήμερα, Δευτέρα 18 Αυγούστου, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για θέματα Κρατικής Αρωγής, θα επισκεφθεί διαδοχικά τις περιοχές της Πάτρας και της Πρέβεζας, στο πλαίσιο των κυβερνητικών πρωτοβουλιών για τον συντονισμό των δράσεων στήριξης και αποκατάστασης των περιοχών που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές.

Στις 12:00, στο κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην Πάτρα, θα πραγματοποιηθεί ευρεία σύσκεψη με τον Περιφερειάρχη, εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και φορέων της περιοχής.

Στις 17:00, ο Υφυπουργός θα βρίσκεται στην Πρέβεζα, όπου θα πραγματοποιηθεί αντίστοιχη σύσκεψη στο Δημαρχείο του Δήμου Ζηρού στην Φιλιππιάδα, με συμμετοχή του Δημάρχου, αιρετών και αρμόδιων υπηρεσιών της περιοχής.

Οι συσκέψεις πραγματοποιούνται με στόχο την καταγραφή των αναγκών, την άμεση ενεργοποίηση της κρατικής αρωγής και τη διαμόρφωση ενός σχεδίου αποκατάστασης και στήριξης για τις πληγείσες τοπικές κοινωνίες.

Η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρωγής, η οποία έχει ήδη συνεδριάσει, σε συνεργασία με όλα τα συναρμόδια υπουργεία και τους τοπικούς φορείς, έχει καταρτίσει ένα ολοκληρωμένο πλέγμα μέτρων, που στοχεύει στην άμεση αποκατάσταση της ζωής και της παραγωγικής δραστηριότητας στις πληγείσες περιοχές.

Περιλαμβάνονται:

  • Στεγαστική συνδρομή για κατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές.
  • Οικονομική ενίσχυση νοικοκυριών για την κάλυψη πρώτων αναγκών και επισκευών.
  • Κρατική αρωγή προς τις επιχειρήσεις, με επιχορήγηση έως 70%.
  • Τριετής απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για πληγέντα ακίνητα, βάσει των αυτοψιών της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών.
  • Έκτακτη χρηματοδότηση των ΟΤΑ, για την αποκατάσταση ζημιών σε υποδομές και κρίσιμα δίκτυα.

Το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας παραμένει στο πλευρό των πληγέντων πολιτών, με στόχο την ταχύτατη αποκατάσταση των ζημιών, την οικονομική στήριξη και τη βιώσιμη επανεκκίνηση των τοπικών κοινωνιών.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
11:56 , Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025

Άδωνις Γεωργιάδης: «Ευχαριστούμε θερμά τον Πρωθυπουργό για τη συνεχή και ουσιαστική του στήριξη στην προσπάθειά μας για ένα νέο καλύτερο ΕΣΥ»

Με αφορμή την ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη σχετικά με την αναβάθμιση του ΕΣΥ και την αξιολό...
11:20 , Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025

Μητσοτάκης για αξιολόγηση νοσοκομείων: «Πολύ σημαντική η συμπλήρωση του ερωτηματολόγιου – Βοηθά να διορθωθούν αδυναμίες πολλών δεκαετιών»

Με κεντρικό μήνυμα την αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσο...
10:13 , Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025

Αλέξης Τσίπρας: Οι τρεις «σταθμοί» του μέχρι να ιδρύσει το νέο κόμμα

Η πολιτική επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα μπαίνει πλέον στην τελική ευθεία, καθώς όλο και περισσότ...
08:21 , Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025

ΔΕΘ 2025: Πακέτο ελαφρύνσεων 1,5 δισ. ευρώ – Όλα τα μέτρα που είναι στο τραπέζι

Αντίστροφη μέτρηση για την 89η ΔΕΘ και με νέα δεδομένα τα τεράστια κόστη και τις σφοδρές αντιδ...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο