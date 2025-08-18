Πάτρα: Απολογείται σήμερα ο 25χρονος που κατηγορείται για τη φωτιά στο Γηροκομείο – Προσωρινά κρατούμενοι ο 19χρονος και ο 27χρονος 

Απολογείται σήμερα ο 25χρονος, που κατηγορείται για εμπρησμό στην περιοχή του Γηροκομείου, ο οποίος, το Σάββατο 16 Αυγούστου, είχε λάβει προθεσμία.

Υπενθυμίζεται ότι την Κυριακή ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν την προσωρινή κράτηση του 19χρονου και του 27χρονου που κατηγορούνται για εμπρησμό κοντά στην περιοχή των Συχαινών Πάτρας. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι δύο νέοι είναι εμπρησμός σε δασική και μη δασική έκταση κατά συρροή, κατ’ εξακολούθηση και σε συναυτουργία.

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν λίγο μετά τις 11 το πρωί της Κυριακής (17/8) ενώπιον του Ανακριτή και μετά την πολύωρη απολογία τους αποφασίστηκε η προφυλάκισή τους.

Άλλαξαν τις καταθέσεις τους

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο κατηγορούμενοι άλλαξαν τις καταθέσεις τους και υποστήριξαν ότι δεν είχαν καμία ανάμειξη με την φωτιά. «Βρεθήκαμε στην περιοχή για να χαζέψουμε την φωτιά και καταναλώσαμε αλκοόλ και χασίς» φέρεται να υποστήριξαν.

Μάλιστα, ο 19χρονος υποστήριξε ότι η αρχική του κατάθεση ήταν αποτέλεσμα πίεσης από τους αστυνομικούς. Υπενθυμίζεται ότι ο 19χρονος είχε ομολογήσει ότι ότι ήταν αυτός που έβαλε τη φωτιά και μάλιστα είχε οδηγήσει τους αστυνομικούς στο σημείο, από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά, το οποίο και ταυτίζεται με το σημείο έναρξης που τους είχε δώσει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος.

Προανακριτικά ο 19χρονος είχε ρίξει τις ευθύνες στον 27χρονο. «Πήγαμε με τον φίλο μου με το μηχανάκι. Καθίσαμε, ήπιαμε μερικές μπύρες και ούζο. Εκείνος πήγαινε προς το δάσος και έπειτα από λίγο έβγαινε. Μετά είδα τις φλόγες. Δεν ήξερα τι σκόπευε να κάνει» είχε υποστηρίξει σύμφωνα με το Star.

Ο 27χρονος είχε επικαλεστεί κενό μνήμης. Στην κατοχή του βρέθηκε ένα σακίδιο πλάτης που είχε σπίρτα και αναπτήρα και κινητό τηλέφωνο. Το σακίδιο, το κρατούσε κατά την προσέγγιση του, στο σημείο της φωτιάς.

Οι αρχές αναμένεται να ζητήσουν άρση τηλεφωνικού απορρήτου τους και ερευνούν την ύπαρξη τυχόν ηθικού αυτουργού. Εκτιμούν ότι κάποιος τους προσέγγισε επί τόπου και έναντι κάποιου αντιτίμου τους έπεισε να βάλουν τη φωτιά.

Τι λένε οι δικηγόροι του 25χρονου

Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι του 25χρονου, Θεοφάνης Α. Χριστόπουλος και Παναγιώτης Σ. Καποτάς, με γραπτή τους δήλωση, αμφισβητούν τις κατηγορίες που του αποδίδονται.

Στην δήλωσή τους, μεταξύ άλλων, αναφέρουν ότι «ο εντολέας μας βρέθηκε στην περιοχή αποκλειστικά με την ιδιότητα του εθελοντή, προκειμένου να συνδράμει στην κατάσβεση της πυρκαγιάς, μαζί με άλλα τρία άτομα, εκ των οποίων τα δύο έχουν ήδη έχουν καταθέσει ενόρκως στις αρμόδιες αρχές ότι συμμετείχε ενεργά στην προσπάθεια αντιμετώπισης του μετώπου και ο τρίτος αναμένεται να καταθέσει ενόρκως ενώπιον της ανακρίτριας».

Αναφερόμενοι δε, στις φωτογραφίες που εμφανίζουν τον εντολέα τους στην περιοχή, σημειώνουν ότι «κυκλοφορούν ορισμένες ζουμαρισμένες φωτογραφίες που εμφανίζουν τον εντολέα μας στο μέσον ενός οικοπέδου. Η αποσπασματική αυτή εικόνα δημιουργεί ψευδή εντύπωση. Εάν το καρέ της φωτογραφίας αποδοθεί ολόκληρο, θα διαπιστωθεί ότι σε απόσταση αναπνοής βρίσκονταν τα ανωτέρω αναφερόμενα άτομα μεταξύ αυτών και ο ιδιοκτήτης του διπλανού οικοπέδου το οποίο και κάηκε. Ο εντολέας μας, ειδικότερα, βρέθηκε εκεί για να σβήσει μικρή εστία φωτιάς, η οποία ξεκίνησε από καύτρα».

Στην ίδια δήλωση αναφέρουν ότι «από το επίσημο πόρισμα – αυτοψία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας προκύπτει ότι η συγκεκριμένη πυρκαγιά δεν προήλθε από ανθρώπινη ενέργεια, αλλά ήταν αποτέλεσμα του γνωστού φυσικού φαινομένου της «κηλίδωσης» (μετάδοση καύτρας)».